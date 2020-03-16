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محافظات

ملفوف بقماشة بيضا.. العثور على طفل حديث ولادة في شارع بسوهاج

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:23 م
صدى البلد
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خالد رياض

عثر الأهالي في سوهاج، على طفل حديث الولادة مربوط الحبل السري ملفوفا في قماشة بيضاء، بشارع "أسيوط - سوهاج"، اليوم الاثنين.


وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج بورود بلاغ بالعثور على طفل لقيط دائرة القسم، تبين من التحريات العثور على طفل "ذكر" حديث الولادة مربوط الحبل السري ملفوف بقطعة قماش بيضاء اللون، وبمناظرته تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجسم الطفل.


وجرى نقل الطفل لحضَّانة مستشفى أخميم المركزي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، من جانبها تكثف وحدة الحماية بمركز أخميم جهودها لاستخراج الأوراق الثبوتية للطفل، ومتابعة حالته مع قسم الأطفال بمستشفى أخميم المركزي.


وحُرر بالواقعة المحضر رقم 918 إداري قسم شرطة ثان سوهاج، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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