إجراءات احترازية مكثفة بالقابضة للمطارات وشركاتها التابعة للوقاية من كورونا

وجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتطهير مداخل ومخارج مبنى الشركة القابضة والشركات التابعة وقاعات الاجتماعات وكافة المكاتب ودورات المياه وجميع الأدوار مع التركيز على الأسطح المعرضة للمس من قبل العاملين مثل مقابض الأبواب والشبابيك وصنابير المياه واللوحات المعدنية بالمصاعد، وذلك بالمطهرات المعتمدة دوليا، على أن يتم إعادة التطهير كل يومين وذلك طبقا لإرشادات وزارة الصحة.





يأتي ذلك في إطار الالتزام بتوجيهات منظمة الصحة العالمية بتطهير المؤسسات كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.





كما وجه رئيس القابضة بتوفير مهمات الوقاية اللازمة لعمال النظافة القائمين بالتعقيم من القفازات العازلة والكمامات والنظارات البلاستيكية.





وأكدت الشركة القابضة علي العاملين ضرورة الالتزام بتعليمات النظافة العامة والصحية من غسل اليدين ومراعاة آداب السعال من تغطية الأنف والفم وعدم لمس العينين، ويعد ذلك الإجراء هو الثاني الذي تتخذه الشركة القابضة بعد وقف التعامل ببصمة الإصبع لمحاربة كورونا.

