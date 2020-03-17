لمواجهة فيروس كورونا.. ناصر البرنس يغلق المحل ويتبرع بمليون جنيه لـ التعليم أون لاين

كشف ناصر البرنس صاحب مطعم البرنس، تفاصيل قراره بإغلاق المحل والتبرع لمواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا.





وقال البرنس، في مداخلة هاتفية بالإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "القناة الأولي المصرية"، مساء اليوم الاثنين، أنه : "جالي إلهام من عند ربنا كدا، وأني أخف وأقفل المحل لمدة 15 يوما، وفي نفس الوقت ادفع رواتب العاملين معايا".

وأضاف البرنس: "تبرعت بمليون جنيه لأهل إمبابة ولبلدي ووزارة التربية والتعليم يرشدوني بكرا ادفع الفلوس فين، وهتكون لمشروع التعليم أون لاين لتعليم الطلاب وهي قاعدة في بيوتها".

وأضاف صاحب مطعم البرنس: "أدفع 3 ملايين جنيه للجمعيات وللحروق ولبهية ولأهل منطقتي ولـ 40 جمعية"، مناشدا رجال الأعمال والشخصيات العامة التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد.