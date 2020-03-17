AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لمواجهة فيروس كورونا.. ناصر البرنس يغلق المحل ويتبرع بمليون جنيه لـ التعليم أون لاين

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:18 ص
ناصر البرنس
ناصر البرنس
Advertisements
عادل نصار

كشف ناصر البرنس صاحب مطعم البرنس، تفاصيل قراره بإغلاق المحل والتبرع لمواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا.


وقال البرنس، في مداخلة هاتفية بالإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "القناة الأولي المصرية"، مساء اليوم الاثنين، أنه : "جالي إلهام من عند ربنا كدا، وأني أخف وأقفل المحل لمدة 15 يوما، وفي نفس الوقت ادفع رواتب العاملين معايا".

وأضاف البرنس: "تبرعت بمليون جنيه لأهل إمبابة ولبلدي ووزارة التربية والتعليم يرشدوني بكرا ادفع الفلوس فين، وهتكون لمشروع التعليم أون لاين لتعليم الطلاب وهي قاعدة في بيوتها".

 

وأضاف صاحب مطعم البرنس: "أدفع 3 ملايين جنيه للجمعيات وللحروق ولبهية ولأهل منطقتي ولـ 40 جمعية"، مناشدا رجال الأعمال والشخصيات العامة التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صاحب مطعم البرنس يهدد محمد رمضان برفع دعوى قضائية

نشرة الفن.. صاحب مطعم البرنس يقاضى رمضان.. وتعليق ساخر لـ محمد هنيدي على أزمة مطربي المهرجانات

محمد رمضان يسبب أزمة في أحد شوارع القاهرة .. لهذا السبب

بعد ظهوره مع وائل الإبراشي.. 5 أزمات جديدة فى حياة محمد رمضان

صاحب مطعم شهير يهدد الفنان محمد رمضان لهذا السبب.. تفاصيل

نمبر 1 المشاكل.. تطاوَل على باسم سمرة وهاجم عمرو دياب.. محمد رمضان أسطورة الأزمات

ترشيحاتنا

أسعار السيارات الفرنسية في مصر بعد تخفيض بيجو 60 ألف جنيه .. صور

ترامب: نتائج واعدة للقاح ضد فيروس كورونا

أول رد من محمد حماقى على إصابته بفيروس كورونا .. فيديو

تعرف على موعد تطبيق قرار تخفيض أعداد الموظفين بسبب كورونا ..فيديو

ننشر أسعار الفائدة على الشهادات البنكية بعد قرار المركزي

وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

عاجل.. قرار محتمل من وزير التربية والتعليم يهم الطلاب خلال أيام.. فيديو

الحكومة : تطبيق تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية بشكل كامل الأربعاء

مش بسبب كورونا.. هاني الناظر يدعو للبقاء بالمنزل حتى يوم الجمعة

10 مواد بشأن قرار تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية

أسامة هيكل للمواطنين: نأمل عدم تطبيق السيناريو الثالث بسبب كورونا .. شاهد

المصائب لا تأتي فرادى.. كويكب صغير يضرب الأرض يوم 29 أبريل المقبل

قرار عاجل من محافظ القاهرة لمنع تفشي كورونا

اخبار الفن.. إصابة محمد حماقي بـ كورونا.. حادث مروع لـ شريف سلامة.. إجراء مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

وزيرة الصحة: وضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي في الدقهلية .. فيديو

بعد خطوبتهما.. قرار صارم من أحمد أبو هشمية عن زواجه من ياسمين صبرى.. شاهد

محطات إنذار على حدود ليبيا والسودان.. حقيقة غزو الجراد لمصر.. تفاصيل

الصحة:وفاة اثنين واصابة 40 حالة جديدة بـ كورونا وإجراءات وقائية مشددة بـ 3 محافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

بملابس ملفتة.. شاهد إطلالة جريئة لـ ابنة عمرو دياب

هيونداي hundai تطرح موديلا جديدا في مصر .. صور