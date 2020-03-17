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تعليم

مش هانطول الدراسة.. شوقي : باقي 4 أسابيع في العام الدراسي الحالي ونستكمل تدريس المقررات بوسائل التعلم عن بعد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:21 م
وزير التعليم
وزير التعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تحاول حاليا أن تتفادى فكرة اللجوء إلى عمل مدة دراسية إضافية بعد انتهاء العام الدراسي لتعويض فترة تعليق الدراسة.

حيث قال وزير التربية والتعليم : باقي في العام الدراسي الحالي وفقا للخريطة الزمنية الموضوعة منذ بدء الدراسة 4 أسابيع فقط بالاضافة إلى أسبوعين مراجعة.

وأضاف وزير التربية والتعليم : نحاول حاليًا أن نغطي هذه الفترة المتبقية بالوسائل المتاحة للتعلم عن بعد مثل بنك المعرفة المصري والقنوات التعليمية والمنصة الالكترونية الجديدة التي ستتيحها الوزارة في المدارس بنهاية الاسبوع الجاري وموقع وزارة التربية والتعليم .

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه بناء على الخطة الموضوعة ستسير الامور بشكل طبيعي ، وسيتم امتحان طلاب صفوف النقل والشهادات في مواعيدهم المحددة دون أي تغيير .

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،  ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
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