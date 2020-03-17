مش هانطول الدراسة.. شوقي : باقي 4 أسابيع في العام الدراسي الحالي ونستكمل تدريس المقررات بوسائل التعلم عن بعد

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تحاول حاليا أن تتفادى فكرة اللجوء إلى عمل مدة دراسية إضافية بعد انتهاء العام الدراسي لتعويض فترة تعليق الدراسة.
حيث قال وزير التربية والتعليم : باقي في العام الدراسي الحالي وفقا للخريطة الزمنية الموضوعة منذ بدء الدراسة 4 أسابيع فقط بالاضافة إلى أسبوعين مراجعة.
وأضاف وزير التربية والتعليم : نحاول حاليًا أن نغطي هذه الفترة المتبقية بالوسائل المتاحة للتعلم عن بعد مثل بنك المعرفة المصري والقنوات التعليمية والمنصة الالكترونية الجديدة التي ستتيحها الوزارة في المدارس بنهاية الاسبوع الجاري وموقع وزارة التربية والتعليم .
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه بناء على الخطة الموضوعة ستسير الامور بشكل طبيعي ، وسيتم امتحان طلاب صفوف النقل والشهادات في مواعيدهم المحددة دون أي تغيير .