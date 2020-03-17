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مرأة

كيف تحمي نفسك من كورونا ؟

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:09 م
كورونا
كورونا
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آلاء حسن
كلما ضعفت مناعتك كلما أصبحت عرضة أكثر للمرض وعدم الشفاء بسهولة، ولا تتجاهل سلامتك من خلال تغذيتك فالأغذية تساعد على رفع المناعة والوقاية من الفيروسات. 



وفي هذا السياق نصحت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية بضرورة متابعة كل أم لطفلها خلال ١٤ يوما وملاحظة هذه الأعراض : 


١- ألم في الحلق 

٢- ارتفاع حرارة 

٣- سعلة وصعوبة في التنفس إلى أن تصبح التهابا رئويا  



ونصحت في تصريح خاص لصدى البلد، بضرورة طهي اللحوم جيدا، وتدريب الأطفال على غسل الايدي باستمرار، واستعمال الأدوات الشخصية وضرورة متابعة النظافة الشخصية لطفلك. 


وأكدت على استخدام مناديل نظيفة أو الكمامات لتغطية الفم و الانف عند تواجدك في الاماكن المزدحمة، الأسواق، المحطات، الأماكن المغلقة.

الجهاز المناعي للأطفال ضعيف، لذلك هم أكثر عرضة لنزلات البرد والإنفلونزا، ويكون جسمهم عرضة لالتقاط الميكروبات والفيروسات، ومن هنا تنتقل العدوى بسهولة، لذلك يجب الاهتمام بالأعراض التي تظهر على طفلك خلال أسبوعين.

وخلال الأسبوعين تظهر بعض الأعراض على طفلك وفقًا لموقع health، وتتشابه هذه الأعراض كثير مع البرد، ولكن عليكِ الانتباه لطفلك خلال هذة الفترة إذا ظهر عليه:

-  سيلان الأنف 

- حمى مصاحبة لارتفاع درجة الحرارة

- السعال الجاف بدون بلغم

- عطس

-  التهاب الحلق 

- ألم في الصدر عند التنفس أو السعال

- ضيق في التنفس
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