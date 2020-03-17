على طريقة عادل إمام.. مش هنسلم مش هنبوس مش هننقل الفيروس.. فيديو

بعد أن اجتاح فيروس كورونا معظم دول العالم حتى الآن، تسبب في حالة ذعر كبيرة، وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع هذا "القلق العالمي"، كل على طريقتهم الخاصة.





شارك عدد من رواد موقع التواصل، مقطع فيديو بمشاهد من مسرحية العيال كبرت، وعدد من الأفلام، مستخدمين تركيب صوتى على بعض الكلمات التى تحاب كورونا "مثل":"مش هنسلم مش هنبوس مش هننقل الفيروس، سلم من بعيد لبعيد مش هقول تاني واعيد، اغسل يديك بالصابون بدل المرة 100 مليون" في إشارة منه للوضع الحالي الذي يعاني منه العالم من تفشي فيروس كورونا.









يذكر ان وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.



