أهالى قرية بهنيا بالشرقية يطالبون بتطوير شبكة الصرف الصحى

استغاث أهالى قرية بهنيا مركز ديرب نجم شرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم كفاءة شبكة الصرف الصحى.

ويقول الأهالى فى رسالتهم: أهالى قرية بهنيا مركز ديرب نجم شرقية يستغيثون من مشروع الصرف الصحي في القرية حيث تم التنفيذ بطريقة سيئة للغاية وهروب المقاول وأصبحت القرية لا حول ولا قوة، وهى على وشك انهيار بعض المنازل بسبب سوء تنفيذ الصرف الصحى الجديد في القرية ولاحياة لمن تنادى.





ونحن نناشد المسئولين ومحافظ الشرقية ورئيس مجلس مدينة ديرب نجم شرقية بتطوير شبكة الصرف الصحى.





للتواصل مع الشاكى : ٠١١٢٣٧٥٤٤٦٦

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



