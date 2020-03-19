AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غلق أماكن تجمعات المواطنين السابعة مساء في أسوان

الخميس 19/مارس/2020 - 03:55 م
حملات مكبرة
حملات مكبرة
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمولات التجارية، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهية ووحدات الطعام المتنقلة .


وذلك ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام المواطنين.

 

حيث يسري هذا القرار حتى يوم 31 من مارس الجارى ، فيما لا يسري القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية .

 

وأكد اللواء أشرف عطية على توافر كافة السلع والمواد الغذائية والتموينية والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة داخل هذه المنافذ ، مع استقرار الأسعار بشكل ثابت.

 

والجدير بالذكر بأن محافظ أسوان قد أصدر قرارا بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات والجمانيزوم وصالات الألعاب الإلكترونية ومراكز الدروس الخصوصية .

 

هذا علاوة على دور السينما والمسارح والملاهى ، فضلًا عن تعطيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية.

 


غلق أماكن تجمعات المواطنين السابعة مساء في أسوان
غلق أماكن تجمعات المواطنين السابعة مساء في أسوان
غلق أماكن تجمعات المواطنين السابعة مساء في أسوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء: غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء لـ 6 صباحا

6 أماكن مستثناة من قرار الحكومة بالإغلاق من 7 مساءً لـ 6 صباحا.. تعرف عليها

9 قرارات حكومية لمواجهة كورونا.. إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.. و6 أماكن مستثناة من الغلق

غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات بالدقهلية من الـ 7 مساء

الحبس والغرامة .. عقوبة مخالفة قرار غلق المحلات والملاهي والأندية

غلق سوق السيارات بمدينة نصر .. ننشر قرارات محافظ القاهرة لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر مارس.. تفاصيل

الوزراء: غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء لـ 6 صباحا

الحبس والغرامة .. عقوبة مخالفة قرار غلق المحلات والملاهي والأندية

احذروا غسل الأيدى بالكحول.. هانى الناظر: يسبب أمراضا جلدية كارثية.. فيديو

تعقيم محل إقامة العامل الهندي المصاب بفيروس كورونا في بورسعيد

شاهد.. الشيخ الشعراوي يتحدث عن فيروسات مثل كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها الـ 51.. فساتين نشوى مصطفى أعادتها للعشرنيات

شاشات بلا رحلات.. وصالات بلا ركاب.. شاهد مطار القاهرة بعد تعليق الطيران

تعقيم محل إقامة العامل الهندي المصاب بفيروس كورونا في بورسعيد