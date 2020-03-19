غلق أماكن تجمعات المواطنين السابعة مساء في أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمولات التجارية، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهية ووحدات الطعام المتنقلة .





وذلك ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام المواطنين.

حيث يسري هذا القرار حتى يوم 31 من مارس الجارى ، فيما لا يسري القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية .

وأكد اللواء أشرف عطية على توافر كافة السلع والمواد الغذائية والتموينية والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة داخل هذه المنافذ ، مع استقرار الأسعار بشكل ثابت.

والجدير بالذكر بأن محافظ أسوان قد أصدر قرارا بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات والجمانيزوم وصالات الألعاب الإلكترونية ومراكز الدروس الخصوصية .

هذا علاوة على دور السينما والمسارح والملاهى ، فضلًا عن تعطيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية.



