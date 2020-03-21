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منوعات

أكبر رئيس متاجر في بريطانيا يسخر من مرضى كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

أثار رئيس أكبر متاجر في انجلترا، غضبًا بعد أن بدا وكأنه يسخر من ضحايا الفيروس التاجي القاتل في مقطع فيديو صادم.


ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، تم تصوير مايكل وارد ، 63 عامًا ، وهو يتظاهر بأنه يكافح من أجل التنفس والسعال وهما من الأعراض الرئيسية للفيروس القاتل حيث يقول `` سأموت '' في مقطع منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.


وظهر مايكل وهو يمسك بكأس نبيذ فارغ ويرقص أمام الكاميرا إلى جانب ابنته فرانكي التي صنعت الفيلم ونشرته على وسائل التواصل الاجتماعي.


منذ ذلك الحين، اتصل موظفو الغاضبون بصحيفة " ديلي ميل"ن للتعبير عن اشمئزازهم من الرئيس التنفيذي الذي يحقق 1.5 مليون جنيه استرليني كمكاسب سنويًا من المتجر الفاخر.


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