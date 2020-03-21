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أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب: لستم محصنين من وباء كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 07:27 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد قادر على إصابة وقتل الشباب.

أكدت المنظمة الدولية التي صنفت كورونا المستجد على أنه وباء عالمي يوم 11 مارس، أن على الشباب تجنب الاختلاط ونقله إلى كبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وفي مؤتمر صحفي، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة: "لدي اليوم رسالة للشباب: لستم محصنين، هذا الفيروس يمكن أن يزج بكم في المستشفى لأسابيع وقد يقتلكم. حتى لو لم تمرضوا، فإن الخيارات التي تتخذونها بشأن أين تذهبون، يمكن أن تكون الفارق بين الحياة والموت لشخص آخر".

وأشار جيبريسوس إلى أنه للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي الوباء، لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة الخميس "مما يعطي الأمل لباقي العالم بإمكانية تحول الوضع حتى في أشد مناطق العالم تضررا"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".
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