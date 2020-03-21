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محافظات

مصري 100 % .. إختراع جديد للحد من كورونا.. شاهد

السبت 21/مارس/2020 - 07:44 م
جهاز للتعقيم والتطهير
جهاز للتعقيم والتطهير الذاتى لمواجهة فيرس كورونا
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شاذلى عبد الفتاح
أبناء مصر دائمًاً وأبدًا يثبتون يومًا بعد يوم مدى حبهم وإنتمائهم لوطنهم، فدائمًا يظهر المعدن الأصيل للمصريين وقدرتهم على تجاوز الصعاب فى أوقات الأزمات والشدائد.

وفى هذا الصدد تلقى " صدى البلد  " على نموذج مشرف يتمثل حكاية شابين من أبناء أسوان وهما المهندس طه تقى ومحمود عبد المنعم واللذان قاما بإختراع جهاز جديد للتعقيم والتطهير الذاتى دون اللمس أو الإحتكاك لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس طه بأن الجهاز يحتوى على تنك لتخزين المواد المطهرة من الكحول أو الصابون أو غيره ، بجانب طلمبة رفع تعمل بمفتاح كهربائى أسفل الجهاز يتم تشغيله بالضغط بالقدم من أجل دفع المواد المطهرة نحو الأعلى ثم نزول المرتجع بعد غسيل الأيدى إلى تنك أخر يتم تفريغه أولًا بأول. 

ومن جانبه ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالشابين حيث وجه المحافظ إلى تبنى فكرة الإختراع الجديد وتوزيع 4 أجهزة تم تصنيعها ذاتيًا من خلال المعمل الطبى الخاص الذى يعمل به الشابان على المواقع الخدمية التى تشهد تواجد أعداد كبيرة من المترددين عليها ، علاوة على توزيع بنارات وبوسترات للتوعية سيتم طباعتها بالجهود الذاتية على الأماكن المتفرقة بالمحافظة. 

وفى نفس السياق أعطى محافظ أسوان توجيهاته إلى البنوك لإجراء تعقييم وتطهير لماكينات الصرف الآلى وخاصة لوحة المفاتيح التى سيتناوب على إستعمالها الآلاف من المواطنين لصرف المرتبات والمستحقات المالية خلال الأسبوع الحالى لضمان عدم إنتقال عدوى فيروس كورونا فيما بينهم.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة زيادة الوعى فى إستعمال لوحة مفاتيح ماكينات الصرف الآلى بين المواطنين من خلال إرتداء الجاونتات أو إستخدام أدوات للضغط على أزرار اللوحة دون ملامستها بأصابع الأيدى .

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