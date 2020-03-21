عرض محدود.. اشتري Samsung Galaxy S10 بـ 9000 جنيه فقط

يأتى Samsung Galaxy S10 ضمن فئة الهواتف المميزة Flagship، بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، وبشاشة قياسها 6.1 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بتقنية FULL HD مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 6 لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات، وبها ثقب فى أعلى اليمين للكاميرا الأمامية.

ويمتلك Samsung Galaxy S10 معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM845 Snapdragon 855 ثمانى النواة بقوة 2.73 جيجاهيرتز، ويشتمل الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي.

ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 16 و12 و 12 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بالإضافة لتصوير الفديديو بدقة 4K، وبكاميرا أمامية بقوة 10 ميجابيكسل.

وجاء Samsung Galaxy S10 مقاومًا للماء والأتربة حتى عمق متر ونصف ولمدة 30 دقيقة، مع مستشعر بصمات أصابع أسفل الشاشة نفسها، مع فتحة السماعات التقليدية قياس 3.5 مليمتر.

ويعمل Samsung Galaxy S10 بأحدث أنظمة أندرويد Android 10 الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواي فاي إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوع USB C، مع خاصية الشحن السريع Quick Charge 3.0 بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي السريع أيضًا بنفس القوة، مع ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 3400 ميللى أمبير.