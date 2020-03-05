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تكنولوجيا

عرض مغرٍ..اشتري iphone x بـ 5750 جنيهًا

الخميس 05/مارس/2020 - 08:59 ص
iphone x
iphone x
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كريم جمال
يسعى الكثيرون من محبى هاتف آيفون الأشهر فى العالم لامتلاك أى من نسخة الشهيرة، خاصةً فئة الـ المميزة بالشاشة الكاملة، إلا أن سعرها المرتفع يجعلهم يفكرون فى خيارات أخرى أقل ثمناُ، ولكن الفرصة لا زالت سانحة مع هذا العرض.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone X سعة 64 جيجابايت، باللون السيلفر مقابل 367 دولارا أمريكيا، ما يعادل 5750 جنيهًا مصريًا.

ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة مجددة من الهاتف الشهير لـ آبل، والذى تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل الأمريكية.

ويقدم الهاتف أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى متوسط الحجم، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة.

ويمكنك شراؤه من منصة إيباى عبر هذا الرابط.
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