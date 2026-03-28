إيران.. اعتقال 8 عملاء إسرائيليين-أمريكيين في محافظة أذربيجان

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية تحديد هوية واعتقال 8 عملاء إسرائيليين-أمريكيين في محافظة أذربيجان الغربية.

كما أعلنت استخبارات الحرس الثوري اعتقال 103 عملاء لإسرائيل والولايات المتحدة.

كما إعتقلت وزارة الاستخبارات الإيرانية في وقت سابق 14 شخصا بتهمة التعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة في 4 محافظات.



من جانبها ؛ ذكرت شرطة أصفهان في وقت سابق و بحسب وسائل إعلام إيرانية - أنه تم اعتقال 5 أفراد بتهمة جمع معلومات وصور من مناطق مستهدفة بمدينة شاهين وإرسالها لقنوات معادية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال 39 عميلا وضبط أسلحة وذخائر وأجهزة ستارلينك بحوزتهم في محافظة طهران