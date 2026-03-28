تصعيد واسع بالجبهة اللبنانية.. وغارات إسرائيلية على منشأة في يزد إيران

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن الجبهة الإسرائيلية اللبنانية تُعد الأكثر اشتعالًا في الوقت الراهن، في ظل إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استئناف هجماته على بيروت، بالتوازي مع إصدار إنذارات بإخلاء عدد من البلدات، في إطار توسيع العمليات العسكرية على الحدود الشمالية.

وأضافت السلامين، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن قيادات إسرائيلية بارزة زارت الجبهة الشمالية، وأكدت أن المرحلة الحالية تمثل “مفترق طرق” وحدثًا تاريخيًا، زاعمة أن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي إلى تحقيق الأمن والهدوء في بلدات الشمال داخل الأراضي المحتلة خلال الأيام المقبلة، مع تصعيد الضربات ضد أهداف تابعة لحزب الله.

وأكدت أن التصعيد لم يقتصر على الجبهة اللبنانية، بل امتد إلى الداخل الإيراني، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات على منشأة في يزد، مشيرًا إلى أن هذه المنشأة تُستخدم في معالجة مواد تُعد ذات أهمية في برنامج الأسلحة النووية، بما يشمل عمليات ميكانيكية وكيميائية مرتبطة بتخصيب اليورانيوم.

وأشارت إلى أن هذا التصعيد جاء عقب تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي اتهم فيها إيران باستهداف مواقع مدنية داخل إسرائيل، وهو ما اعتبره مبررًا لتكثيف العمليات العسكرية، في خطوة تعكس اتساع نطاق المواجهة إقليميًا وارتفاع وتيرة التوتر بين مختلف الجبهات.