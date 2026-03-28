صناعة النواب تناقش مبادرة دعم المصانع بفائدة 15% وتأثيرها على الإنتاج.. غدا

بحضور أحمد كجوك، وزير المالية،تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعها غدا الأحد، لمناقشة السياسات المالية الداعمة للقطاع .



ومن المقرر أن تناقش اللجنة في ذات اليوم طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد ناصر، بشأن الفجوة بين مستهدفات مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% وقدرتها الواقعية على خدمة المصانع القائمة.



وأكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هذه الاجتماعات المكثفة تأتي تفعيلاً للدور الرقابي والتشريعي الأصيل المنوط بلجنة الصناعة بمجلس النواب، وتهدف إلى وضع أطر تشريعية وقرارات تنفيذية ملزمة لفك التشابكات البيروقراطية والمالية التي تعيق العملية الإنتاجية، مشدداً على أن دعم صغار المستثمرين وتوطين التكنولوجيا يمثلان أولوية قصوى على أجندة اللجنة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري."