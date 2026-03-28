عميد المشجعين السعوديين يهتف بملعب الإنماء : حلوين يا مصر.. مصر تستاهل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر عميد المشجعين السعوديين عاطي الموركي خلال مبارة مصر والسعودية أمس الجمعة وهو يقدم التحية للمنتخب المصري بعد فوزه على المنتخب السعودي.

وظهر عاطي الموركي في الفيديو من مدرجات السعودية وهو يهتف «حلوين يا مصر .. حلوين يا مصر .. مصر تستاهل» وهتفت الجماهير السعودية خلف الموركي في مشهد اعتبره رواد السوشيال تعبير عن عمق وقوة العلاقات بين مصر والسعودية.

في المقابل رد لاعبو المنتخب المصري التحية من أرض الملعب بالتصفيق للموركي والجمهوري السعودي وسط تفاعل كبير من المدرجات على المشهد.

وفاز منتخب مصر على نظيره السعودي بنتيجة 0/4، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على ملعب الإنماء في جدة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

مباراة مصر وإسبانيا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام نظيره الإسباني في مباراة ودية، المقرر انطلاقها مساء الثلاثاء المقبل، وتنقلها شبكة قنوات «أون سبورت»، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كاس العالم في المجموعة السابعة و التي تقام خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.