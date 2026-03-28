وليد الفراج لـ منتخب مصر: الفراعنة في كل الحالات مقاتلين ورجالة

حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على نظيره السعودي بنتيجة 0/4، في المباراة التي أقيمت بينهما، امس الجمعة، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وكتب الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر حسابه علي منصة إكس: “‏الف مبروك للأشقاء في منتخب مصر‬⁩ الفوز العريض والمستحق أمام شقيقهم المنتخب السعودي”.

وتابع: “أربعة زيوو مع الرأفة..مبروك لمحبي الكرة المصرية”.

واختتم: “الفراعنه في كل حالاتكم مقاتلين..فريقكم رجالة”.

مباراة مصر وإسبانيا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام نظيره الإسباني في مباراة ودية، المقرر انطلاقها مساء الثلاثاء المقبل، وتنقلها شبكة قنوات «أون سبورت»، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كاس العالم في المجموعة السابعة و التي تقام خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.