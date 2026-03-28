أخبار العالم

الإمارات .. اندلاع حريق بمحيط مناطق خليفة الاقتصادية

محمود نوفل

أعلن  مكتب أبوظبي الإعلامي أنه يتم التعامل مع حادثتي اندلاع حريق بمحيط مناطق خليفة الاقتصادية إثر اعتراض ناجح لصاروخ باليستي.

ومنذ قليل ؛ أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بأن وحدات الدفاع الجوي والمقاتلات الإماراتية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها  أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

طما تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية   مع 6 صواريخ باليستية و 9 طائرات مسيرة قادمة من إيران.

وبحسب وزارة الدفاع الإماراتية فقد تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية منذ بداية الإعتداءات الإيرانية مع 378 صاروخاً باليستياً، و 15 صاروخ جوال، و 1835 طائرة مسيرة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، بالاضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 8 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية والهندية، وإصابة 171 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية، السويدية والتونسية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟ نتائج صادمة لصحتك
