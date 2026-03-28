ترامب يشكر السعودية وقطر والإمارات والبحرين: قاتلوا معنا على عكس الناتو

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر لكل من السعودية وقطر والإمارات والبحرين على مواقفها تجاه الحرب ضد إيران.

وقال ترامب في كلمة له : " أود أن أشكر كلا مم السعودية وقطر والإمارات والبحرين لقد قاتلوا معنا على عكس الناتو، رغم أن الكويت اسقطت 3 طائرات لنا باستخدام صواريخنا".



‏وبيّن ترامب في تصريحاته أن ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​، وأمير قطر ​تميم بن حمد​، ورئيس الإمارات ​محمد بن زايد​، هولاء الاشخاص الثلاثة كانوا عظامًا وكانوا تحت هجمات غير متوقعة من ايران، وأصبحوا مصطفين بقوة مع الأمريكان.

وفى سياق متصل، نقلت قناة CBS الأمريكية عن مصادرها القول بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس سيكون لاعبا محوريا في المفاوضات مع إيران بجانب ويتكوف وكوشنر.

وقالت المصادر : التوصل لاتفاق مع إيران سيستغرق وقتا.

وفي وقت لاحق ؛ أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، عن ثقته بشأن استئناف المفاوضات مع إيران.

وصرح روبيو للصحفيين، قبل صعوده على متن طائرة بقاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند الأمريكية، بأنه "تم إحراز تقدم" بعد أن أرسلت الولايات المتحدة مسودة مقترح سلام إلى طهران هذا الأسبوع، بحسب صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية.

وأضاف روبيو: "هناك زخم متزايد في المفاوضات. ليس بالقدر المطلوب، لكنه قد ازداد".

وتابع: "لذا، مرة أخرى، كان هناك بعض التقدم فيما يتعلق بتبادل الرسائل، لكنها عملية مُستمرة ومتغيرة، ولن نتفاوض بشأنها أو نتحدث عنها في وسائل الإعلام".