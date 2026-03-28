ترامب يهدد : كوبا هي التالية بعد القضاء على النظام الإيراني

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلف الناتو بالتوقف عن دعمه قائلا : الولايات المتحدة قد تتوقف عن دعم الناتو بسبب تصرفات أعضاء الحلف.

وقال ترامب في تصريحات له : بعض الحلفاء لم يكونوا بجانبنا عندما احتجنا إليهم وسيكلفهم ذلك كثيرا .وأعتقد أن تركيا كانت رائعة؛ لقد بقيت بعيدة عن الأمور التي طلبناها منها إنه قائد عظيم.

وأضاف : أود أن أشكر المملكة العربية السعودية بأكملها؛ لقد كانوا مفيدين للغاية، على عكس الناتو. ولدينا أسلحة لا يعرف عنها أحد سوى القليل منا.

وأكمل :حاملات الطائرات البريطانية ليست جيدة جدا ولا تسير بسرعة ولا تعمل بشكل جيد.

وشدد على أنه تم تدمير 97% من منصات الإطلاق ، مضيفا “ تبقى لدينا 3,554 هدفا آخر وسيتم إنجازها بسرعة كبيرة ”.

وأردف ترامب قائلا : المرشد الأعلى لم يعد أعلى إنه ميت، الابن إما ميت أو في حالة سيئة للغاية و أعتقد أنه يقول فقط اتركوني خارج هذا . وأعتقد أن تغيير النظام في إيران قد حدث بالفعل وسنغادر في مرحلة ما.

وواصل : كان قاسم سليماني قويا لدرجة أنني أعتقد أن قيادة إيران كانت سعيدة للغاية عندما قضيت عليه. لن يسألهم أحد عن ذلك لأنهم لم يعودوا هنا أيضا.

وتابع أيضا : عليهم فتح مضيق ترامب، أعني هرمز.. الأخبار المزيفة ستقول إنني قلتها بالخطأ.

وختم ترامب تصريحاته قائلا : كوبا هي التالية.