أخبار العالم

ترامب: الجيش الأمريكي سحق المواقع النووية الإيرانية في عملية مطرقة منتصف الليل

أكد الرئبس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات المسلحة الأمريكية سحقت المواقع النووية الإيرانية في عملية مطرقة منتصف الليل.

وقال ترامب في تصريحات له : قريبون من جعل الشرق الأوسط حرا من إرهاب وابتزاز إيران و إيران لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط كما كانت بل هي الآن في حالة فرار ولم يكن من المتوقع أن تستهدف إيران بصواريخها دولا كالسعودية وقطر والإمارات والكويت.

وأضاف: أنقذنا الشرق الأوسط كله وليس إسرائيل فقط و لن يسمح لدولة راعية للإرهاب أن تمتلك سلاحا نوويا و على الإيرانيين أن يفتحوا مضيق هرمز.

وتابع: وجهنا اليوم ضربة كبيرة لإيران وكان يوما جيدا من الناحية العسكرية وندمر الآن قدرات إيران ومخزونها من الصواريخ وقاعدتها الصناعية الدفاعية و لم يعد لدى إيران سلاح جو أو دفاعات جوية وقتلنا المرشد الأعلى ويبدو أن نجله أصيب بجروح بليغة.

وأمضى الرئيس الأمريكي قائلا : أشعر بخيبة أمل إزاء إحجام النيتو عن مساعدتنا و النيتو لم يهب لمساعدتنا وسنتذكر ذلك ونأخذ منه العبر. و لا أخبار عن المرشد الجديد ولا أحد يتمنى أن يتولى مسؤولية القيادة في إيران حاليا.

وأكمل: نواصل استهداف مواقع محددة والعمليات مستمرة ولا توجد دفاعات جوية لدى إيران و سيتعين علينا أن نقرر ما الذي سنفعله في مرحلة ما بشأن إيران .والنيتو لم يقف معنا على عكس حلفائنا المخلصين في الشرق الأوسط.

وختم تارمب كلامه: الشرق الأوسط سيشهد تحولا في المستقبل وسيكون مزدهرا ووسائل الإعلام تتحدث عن فقداني لدعم شريحة من قاعدتي الشعبية بسبب العملية العسكرية وهذا ليس صحيحا.

ترامب القوات المسلحة الأمريكية المواقع النووية الإيرانية السعودية قطر الناتو المرشد الإيراني

