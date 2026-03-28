الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يلوم الكويت : أسقطوا 3 طائرات أمريكية بالخطأ

محمود نوفل

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة لوم إلى الجانب الكويتي لإسقاطه بالخطأ عدد من المقاتلات الأمريكية خلال الفترة الماضية حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:  " رغم أن الكويت اسقطت 3 طائرات لنا باستخدام صواريخنا .ولكنني أود أن أشكر كلا الكويت و السعودية وقطر والإمارات والبحرين  اللذين قاتلوا معنا على عكس الناتو".

وأضاف ترامب في رده على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض: "حدثت مشكلة بسيطة مع الكويت – لقد أسقطوا ثلاث طائرات بصواريخنا. كانت تلك طائراتنا".


وتابع ترامب موضحا أن الطيارين الأمريكيين نجوا: "الكويت ارتكبت خطأ. لقد ضربوها معتقدين أنهم يضربون العدو. هذا ما يُسمى بنيران صديقة".

وبيّن ترامب في تصريحاته  أن ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​، وأمير قطر ​تميم بن حمد​، ورئيس الإمارات ​محمد بن زايد​، هولاء الاشخاص الثلاثة كانوا عظامًا وكانوا تحت هجمات غير متوقعة من ايران، وأصبحوا مصطفين بقوة مع الأمريكان.

وفى سياق متصل، نقلت قناة  CBS الأمريكية عن مصادرها القول بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس سيكون لاعبا محوريا في المفاوضات مع إيران بجانب ويتكوف وكوشنر.

وقالت المصادر : التوصل لاتفاق مع إيران سيستغرق وقتا.

600 جنيه زيادة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات رسميًا بعد إعلان الموازنة الجديدة.. هل يصبح الحد الأدنى 10 آلاف جنيه؟

أرشيفي

بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.. الجيش الإيراني يقصف الأراضي الإماراتية

سقوط أمطار

أمطار 48 ساعة | تحذير جديد من الأرصاد

موعد شم النسيم 2026 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

ارشيفي

الإمارات .. سماع دوي انفجارات في أبو ظبي

وليد الفراج

أربعة زيرو مع الرأفة.. تعليق مفاجئ من وليد الفراج بعد هزيمة السعودية

إيران

صاعقة على طهران .. إسرائيل تقصف مصنعًا لإنتاج مواد تخصيب اليورانيوم في إيران

اعتزال الغندور

خالد الغندور يستعيد ذكريات مباراة اعتزاله بصورة تعكس الروح الرياضية

وسام ابو علي

ناقد رياضي يفحر مفاجأة بشأن مستقبل وسام أبو علي

منتخب مصر

مصطفي أبو زهرة: ودية مصر و السعودية دولية..واعتماد التعديلات بحضور أبو ريدة

ضعف العظام والمفاصل .. ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟

ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟ نتائج صادمة لصحتك
تناوله يوميًا يؤذي الجسم.. كيف تقلل من السكر دون حرمان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السكر يوميًا لمدة أسبوع؟ النتيجة قد تصدمك
أكلة تدفيك وتقوي مناعتك.. شوربة سحرية لمواجهة البرد في الشتاء

أكلة تدفيك وتقوي مناعتك
خضار ينقذك من الحموضة والانتفاخ.. حلول طبيعية لصحة الجهاز الهضمي

حموضة
تحقيق نبوءة ليلي عبداللطيف

ليلى عبد اللطيف صادقة.. تعليق الدراسة في مصر 2026 يتحقق

نضال الشافعي

نضال الشافعي : ربنا سخرلي ناس وقفت جنبي وخرجتني من أحزاني

نضال الشافعي في ضيافة صدى البلد

نضال الشافعي لـ صدى البلد: أتمنى تجسيد شخصية إخناتون أو خالد بن الوليد .. والسقا سبقني

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

