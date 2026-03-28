ترامب يلوم الكويت : أسقطوا 3 طائرات أمريكية بالخطأ

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة لوم إلى الجانب الكويتي لإسقاطه بالخطأ عدد من المقاتلات الأمريكية خلال الفترة الماضية حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: " رغم أن الكويت اسقطت 3 طائرات لنا باستخدام صواريخنا .ولكنني أود أن أشكر كلا الكويت و السعودية وقطر والإمارات والبحرين اللذين قاتلوا معنا على عكس الناتو".

وأضاف ترامب في رده على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض: "حدثت مشكلة بسيطة مع الكويت – لقد أسقطوا ثلاث طائرات بصواريخنا. كانت تلك طائراتنا".



وتابع ترامب موضحا أن الطيارين الأمريكيين نجوا: "الكويت ارتكبت خطأ. لقد ضربوها معتقدين أنهم يضربون العدو. هذا ما يُسمى بنيران صديقة".

وبيّن ترامب في تصريحاته أن ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​، وأمير قطر ​تميم بن حمد​، ورئيس الإمارات ​محمد بن زايد​، هولاء الاشخاص الثلاثة كانوا عظامًا وكانوا تحت هجمات غير متوقعة من ايران، وأصبحوا مصطفين بقوة مع الأمريكان.

وفى سياق متصل، نقلت قناة CBS الأمريكية عن مصادرها القول بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس سيكون لاعبا محوريا في المفاوضات مع إيران بجانب ويتكوف وكوشنر.

وقالت المصادر : التوصل لاتفاق مع إيران سيستغرق وقتا.