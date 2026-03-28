تناوله يوميًا يؤذي الجسم.. كيف تقلل من السكر دون حرمان؟

أسماء عبد الحفيظ

يُعد السكر من أكثر المكونات انتشارًا في النظام الغذائي اليومي، حيث يدخل في المشروبات والحلويات وحتى بعض الأطعمة التي لا نتوقعها. ورغم طعمه اللذيذ، يحذر خبراء التغذية من الإفراط في تناوله، خاصة بشكل يومي.

لكن ماذا لو تناولت السكر يوميًا لمدة أسبوع كامل؟ هل تظهر تأثيرات حقيقية على الجسم خلال هذه الفترة القصيرة؟ الإجابة قد تكون مفاجئة.

اليوم الأول والثاني: دفعة طاقة مؤقتة

أوضحت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، في بداية تناول السكر يوميًا، قد يشعر الجسم بزيادة سريعة في الطاقة، نتيجة ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم. هذا الشعور قد يكون إيجابيًا في البداية، لكنه لا يدوم طويلًا، حيث يعقبه انخفاض مفاجئ يؤدي إلى الشعور بالتعب والرغبة في تناول المزيد من السكريات.

 اليوم الثالث: بداية الإدمان

مع تكرار تناول السكر، يبدأ الدماغ في التعود عليه، حيث يحفز إفراز هرمونات السعادة، ما يجعلك ترغب في المزيد. هنا تبدأ أولى علامات الاعتماد النفسي، وقد تلاحظ زيادة في الشهية، خاصة تجاه الحلويات.

اليوم الرابع والخامس: تأثيرات على الجسم

مع استمرار تناول السكر يوميًا، تبدأ بعض التأثيرات الجسدية في الظهور، مثل:

الشعور بالانتفاخ نتيجة اضطراب الهضم
زيادة طفيفة في الوزن بسبب السعرات الزائدة
ظهور حبوب في البشرة لدى بعض الأشخاص
تقلبات في مستوى الطاقة بين النشاط والخمول

كما قد يبدأ الجسم في تخزين الدهون بشكل أكبر، خاصة في منطقة البطن.

اليوم السادس: إرهاق واضطراب النوم

الإفراط في السكر يؤثر على جودة النوم، حيث قد تجد صعوبة في النوم أو الاستيقاظ بشكل متكرر. كما يزيد الشعور بالإرهاق العام، نتيجة تقلب مستويات السكر في الدم.

 اليوم السابع: تأثير واضح على المناعة

بحلول نهاية الأسبوع، قد يبدأ جهاز المناعة في التأثر، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الإفراط في السكر يمكن أن يقلل من كفاءة الجسم في مقاومة العدوى، ما يجعلك أكثر عرضة لنزلات البرد.

مخاطر الاستمرار لفترة أطول

إذا استمر الإنسان في تناول السكر بكميات كبيرة لفترة أطول، قد يؤدي ذلك إلى:

  • زيادة خطر الإصابة بمرض السكري
  • ارتفاع الدهون في الدم
  • مشاكل في القلب
  • تسوس الأسنان
  • اضطرابات في الجهاز الهضمي


كيف تقلل من السكر دون حرمان؟

  • استبدال الحلويات بالفواكه الطبيعية
  • تقليل السكر تدريجيًا في المشروبات
  • قراءة مكونات المنتجات لتجنب السكريات المخفية
  • شرب الماء بدلًا من المشروبات الغازية
  • تناول وجبات متوازنة تقلل من الرغبة في السكر
كيف تقلل من السكر دون حرمان السكر ماذا يحدث لجسمك عند تناول السكر يوميًا لمدة أسبوع ماذا لو تناولت السكر يوميًا لمدة أسبوع كامل الإدمان تناول السكر هرمونات السعادة الجسم والحلويات

