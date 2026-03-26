نقيب المهندسين يبحث تطوير منظومة العمل الإداري ووضع رؤية للمرحلة المقبلة

عقد الدكتور المهندس محمد عبدالغني- نقيب المهندسين، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات بالنقابة العامة للمهندسين، لبحث سبل تطوير منظومة العمل الإداري ووضع رؤية عملية للمرحلة المقبلة.

في مستهل الاجتماع شدد "عبدالغني" على أن العاملين بالنقابة يمثلون حجر الأساس في استمرار العمل، مؤكدًا أن تطوير الأداء الإداري يبدأ من الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته، قائلا: “أنتم العنصر الأساسي للعمل داخل النقابة، ومن ثمّ يجب أن نرتقي بمستوى متميز من الأداء لخدمة مهندسي مصر، فالتحديات التي نواجهها، وفي مقدمتها الزيادة المستمرة في أعداد المهندسين، تتطلب تحديثًا دائمًا للخطط، وتطويرًا للقدرات، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب التدريب المستمر لمواكبة هذه المتغيرات والتعامل معها بكفاءة.”

وأضاف نقيب المهندسين "لدينا أهداف واضحة بضرورة تطوير أساليب العمل بما يتلاءم مع متطلبات التغيير والتطور السريع لتحسين الخدمة المقدمة للمهندسين"، مؤكدًا على أن المرحلة المقبلة ستعتمد على خطط عمل مرنة تقوم على التكامل بين الإدارات، مع تقييم دوري لقياس معدلات الإنجاز، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها أعضاء النقابة بشكل مستمر.

وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا مع مديري الإدارات، حيث استمع نقيب المهندسين إلى التحديات الفعلية التي تواجه كل إدارة، إلى جانب مناقشة مقترحات التطوير وآليات تحسين الأداء، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية سريعة في مستوى الخدمات المقدمة للمهندسين.

في ختام الاجتماع شدد الدكتور محمد عبدالغني على أهمية انعقاد اجتماع دوري مع مديري الإدارات لمناقشة ما تم إنجازه من خطط العمل وتقييم أداء كل إدارة مما سيساهم في تحسين كافة الخدمات المقدمة للمهندسين والارتقاء بها.

ونوه نقيب المهندسين إلى أنه سيعقد اجتماع للمتابعة بعد أسبوعين، على أن يتضمن عرضًا تقديميًا موجزًا يوضح دور الإدارة بصورة مختصرة، مع استعراض خطة العمل السنوية لعامي 2026 و2027 بأهداف محددة وواضحة، وآليات تنفيذها، إلى جانب وضع مؤشرات قياس الأداء الرئيسية (KPIs)، وتحديد الاحتياجات اللازمة لتنفيذ الخطة بشكل واقعي وقابل للتطبيق.