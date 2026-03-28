قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تايلاند: التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفن النفط مضيق هرمز
بعد قرار التبكير .. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026
الحوثي يدخل على الخط.. إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة
هل ترك صلاة الفجر بسبب البرد حرام؟.. لا إثم في هذه الحالة
إيران.. اعتقال 8 عملاء إسرائيليين-أمريكيين في محافظة أذربيجان
كزبرة و أحمد غزي وكارولين عزمي يشاركون في فيلم محمود التاني
صناعة النواب تناقش مبادرة دعم المصانع بفائدة 15% وتأثيرها على الإنتاج.. غدا
مواعيد مباريات اليوم السبت 28-3– 2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
ضعف العظام والمفاصل .. ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟
الإمارات .. اندلاع حريق بمحيط مناطق خليفة الاقتصادية
حالة الطقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية وتحذيرات عاجلة من الأرصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ضعف العظام والمفاصل .. ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟

ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟ نتائج صادمة لصحتك
ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟ نتائج صادمة لصحتك
أسماء عبد الحفيظ

تُعتبر الشمس مصدر الحياة والطاقة على كوكب الأرض، فهي تمد الجسم بالدفء والضوء اللازمين للعديد من الوظائف الحيوية. لكن في عصرنا الحالي، يبتعد كثيرون عن التعرض للشمس، سواء بسبب العمل داخل المباني طوال اليوم أو خوفًا من الأشعة الضارة.

ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟ 

 رغم أن الحماية من أشعة الشمس مهمة، إلا أن الحرمان التام منها له تأثيرات صحية خطيرة على الجسم. فما الذي يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟

أوضح الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟ وقال الأتي:

نقص فيتامين د: البداية الأكثر وضوحًا

أحد أهم الأضرار المباشرة لعدم التعرض للشمس هو نقص فيتامين د، والذي يُعرف باسم فيتامين الشمس. هذا الفيتامين أساسي:

لتقوية العظام والأسنان، لأنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور
لتعزيز الجهاز المناعي، مما يقلل مقاومة الجسم للأمراض
لتحسين صحة العضلات والمفاصل

عدم التعرض للشمس يؤدي إلى ضعف العظام، وزيادة خطر الكسور، وكذلك انخفاض المناعة وزيادة التعرض لنزلات البرد المتكررة.

تأثير على الدماغ والمزاج

الضوء الطبيعي للشمس يحفز إنتاج السيروتونين، المعروف باسم هرمون السعادة، وهو المسؤول عن تحسين المزاج والشعور بالراحة. الحرمان من الشمس يؤدي إلى:

شعور مستمر بالحزن أو الاكتئاب
تراجع الطاقة والتركيز
اضطرابات النوم، لأن التعرض للشمس ينظم الساعة البيولوجية للجسم

هذه التأثيرات تجعل الشخص أكثر عرضة للتوتر والقلق والاكتئاب الموسمي، خاصة في فصل الشتاء.

ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟ نتائج صادمة لصحتك

صحة القلب والدورة الدموية

أشعة الشمس تساعد الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يحسن تدفق الدم ويخفض ضغط الدم. عدم التعرض للشمس قد يؤدي إلى:

ارتفاع ضغط الدم بشكل تدريجي
زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب
ضعف الدورة الدموية، مما يسبب شعورًا بالبرودة المستمرة في الأطراف

ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟ نتائج صادمة لصحتك


تأثير ضار على العظام والمفاصل

نقص التعرض للشمس يقلل من إنتاج فيتامين د، وبالتالي:

  • تصبح العظام أضعف وأكثر عرضة لهشاشة العظام
  • تزداد مشاكل المفاصل، مثل آلام الركبة أو الظهر
  • الأطفال قد يعانون من تقوس الساقين أو ضعف النمو


اضطرابات جهاز المناعة

الشمس تلعب دورًا في تقوية المناعة من خلال تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء. بدون تعرض كافٍ:

  • تضعف مقاومة الجسم للعدوى
  • تزيد احتمالية الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا
  • قد يتأثر التعافي من الأمراض بشكل أطول


نصائح للتعويض عن الشمس

إذا كان من الصعب التعرض للشمس بشكل كافٍ، يمكن اتباع بعض الخطوات لتقليل الأضرار:

  • تناول أطعمة غنية بفيتامين د، مثل الأسماك الدهنية والبيض والحليب المدعم
  • استخدام مكملات فيتامين د بعد استشارة الطبيب
  • محاولة التعرض للشمس يوميًا لمدة 10–20 دقيقة في وقت آمن
  • ممارسة الرياضة في الهواء الطلق لتحسين الدورة الدموية والمزاج


تحذيرات مهمة

  • تجنب التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة بين 11
  • صباحًا و3 مساءً لتقليل خطر الأشعة فوق البنفسجية
  • لا تعتمد على الزجاج فقط، لأن الأشعة لا تمر بالكامل
  • الحرمان التام عن الشمس لفترات طويلة له آثار أكبر من التعرض المعتدل والآمن
  • التعرض المعتدل والآمن
للشمس ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس الشمس نقص فيتامين د صحة القلب والدورة الدموية تأثير على العظام والمفاصل اضطرابات جهاز المناعة نصائح للتعويض عن الشمس

