ضعف العظام والمفاصل .. ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟

تُعتبر الشمس مصدر الحياة والطاقة على كوكب الأرض، فهي تمد الجسم بالدفء والضوء اللازمين للعديد من الوظائف الحيوية. لكن في عصرنا الحالي، يبتعد كثيرون عن التعرض للشمس، سواء بسبب العمل داخل المباني طوال اليوم أو خوفًا من الأشعة الضارة.

ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟

رغم أن الحماية من أشعة الشمس مهمة، إلا أن الحرمان التام منها له تأثيرات صحية خطيرة على الجسم. فما الذي يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟

أوضح الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ماذا يحدث لجسمك إذا لم تتعرض للشمس؟ وقال الأتي:

نقص فيتامين د: البداية الأكثر وضوحًا

أحد أهم الأضرار المباشرة لعدم التعرض للشمس هو نقص فيتامين د، والذي يُعرف باسم فيتامين الشمس. هذا الفيتامين أساسي:

لتقوية العظام والأسنان، لأنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور

لتعزيز الجهاز المناعي، مما يقلل مقاومة الجسم للأمراض

لتحسين صحة العضلات والمفاصل

عدم التعرض للشمس يؤدي إلى ضعف العظام، وزيادة خطر الكسور، وكذلك انخفاض المناعة وزيادة التعرض لنزلات البرد المتكررة.

تأثير على الدماغ والمزاج

الضوء الطبيعي للشمس يحفز إنتاج السيروتونين، المعروف باسم هرمون السعادة، وهو المسؤول عن تحسين المزاج والشعور بالراحة. الحرمان من الشمس يؤدي إلى:

شعور مستمر بالحزن أو الاكتئاب

تراجع الطاقة والتركيز

اضطرابات النوم، لأن التعرض للشمس ينظم الساعة البيولوجية للجسم

هذه التأثيرات تجعل الشخص أكثر عرضة للتوتر والقلق والاكتئاب الموسمي، خاصة في فصل الشتاء.

صحة القلب والدورة الدموية

أشعة الشمس تساعد الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يحسن تدفق الدم ويخفض ضغط الدم. عدم التعرض للشمس قد يؤدي إلى:

ارتفاع ضغط الدم بشكل تدريجي

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

ضعف الدورة الدموية، مما يسبب شعورًا بالبرودة المستمرة في الأطراف

تأثير ضار على العظام والمفاصل

نقص التعرض للشمس يقلل من إنتاج فيتامين د، وبالتالي:

تصبح العظام أضعف وأكثر عرضة لهشاشة العظام

تزداد مشاكل المفاصل، مثل آلام الركبة أو الظهر

الأطفال قد يعانون من تقوس الساقين أو ضعف النمو



اضطرابات جهاز المناعة

الشمس تلعب دورًا في تقوية المناعة من خلال تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء. بدون تعرض كافٍ:

تضعف مقاومة الجسم للعدوى

تزيد احتمالية الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا

قد يتأثر التعافي من الأمراض بشكل أطول



نصائح للتعويض عن الشمس

إذا كان من الصعب التعرض للشمس بشكل كافٍ، يمكن اتباع بعض الخطوات لتقليل الأضرار:

تناول أطعمة غنية بفيتامين د، مثل الأسماك الدهنية والبيض والحليب المدعم

استخدام مكملات فيتامين د بعد استشارة الطبيب

محاولة التعرض للشمس يوميًا لمدة 10–20 دقيقة في وقت آمن

ممارسة الرياضة في الهواء الطلق لتحسين الدورة الدموية والمزاج



تحذيرات مهمة