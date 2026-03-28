مواعيد مباريات اليوم السبت 28-3– 2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم السبت الموافق 28 مارس 2026 العديد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات، أبرزها اللقاءات الودية التي تُعد تحضيرات للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.

ويبرز على رأس هذه المباريات مواجهة كوريا الجنوبية ضد كوت ديفوار، بالإضافة إلى مباراة الولايات المتحدة الأمريكية أمام بلجيكا، في لقاء ودي قوي.

مواعيد المباريات الودية

تُقام اليوم مجموعة من المباريات الودية الهامة، على النحو التالي:

• قيرجيزستان ضد مدغشقر – الساعة 4 عصراً.

• ناميبيا ضد جزر القمر – الساعة 4 عصراً.

• سان مارينو ضد جزر الفارو – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 4.

• كوريا الجنوبية ضد كوت ديفوار – الساعة 4 عصراً.

• جزر العذراء ضد بورتو ريكو – الساعة 4 عصراً.

• السنغال ضد بيرو – الساعة 4 عصراً.

وفي مباريات المساء:

• كندا ضد آيسلندا – الساعة 7 مساء.

• المجر ضد سلوفينيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

• إسكتلندا ضد اليابان – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

أما أبرز لقاءات الليل:

• الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا – الساعة 9:30 مساء.

• هاييتي ضد تونس – الساعة 2 صباحاً على قناة الرياضية التونسية.

• المكسيك ضد البرتغال – الساعة 3 صباحاً.

تغطية القنوات الناقلة

تنقل شبكة beIN Sports أغلب المباريات الأوروبية والعالمية، بينما تتابع القنوات المحلية بعض اللقاءات الخاصة بالمنتخبات العربية والأفريقية مثل مباراة هايتي وتونس على القناة الرياضية التونسية.

التحضيرات لكأس العالم 2026

تأتي هذه المباريات في إطار استعدادات المنتخبات لكأس العالم 2026، حيث يسعى كل فريق لتجربة التشكيلات الجديدة ومراقبة جاهزية لاعبيه قبل الانطلاق الرسمي للبطولة العالمية