ودية بطابع المونديال ..موعد مباراة فرنسا والبرازيل ضمن استعدادات كأس العالم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مباراة منتخب البرازيل أمام منافسه فرنسا ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتعد هذه المواجهة اختبارًا قويًا لكلا المنتخبين قبل خوض غمار المنافسات الرسمية، في ظل تطلع كل منهما للظهور بأفضل شكل ممكن في مونديال 2026.

موعد مباراة فرنسا ضد البرازيل

تُقام مباراة فرنسا ضد البرازيل اليوم الخميس، على ملعب بوسطن في الولايات المتحدة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُذاع المواجهة عبر قناة أبوظبي الرياضية، وتحديدًا على قناة "أبوظبي الرياضية 1" المفتوحة.

وتحمل مواجهات البرازيل وفرنسا طابعا تاريخيا خاصا حيث التقيا في عدة مناسبات بارزة بكأس العالم كان أبرزها فوز البرازيل 5-2 في نصف نهائي نسخة 1958 بينما ردت فرنسا اعتبارها بالفوز بركلات الترجيح في ربع نهائي مونديال 1986.

كما لا تنسى مواجهة نهائي 1998 عندما قاد زين الدين زيدان منتخب بلاده للتتويج بثنائية رأسية في شباك البرازيل قبل أن يعود ويقصي "السيليساو" مجددًا في ربع نهائي 2006 أما آخر لقاء جمع المنتخبين في 2015، فحسمه نيمار لصالح البرازيل بنتيجة 3-1.

استعدادات المونديال

يدخل المنتخبان اللقاء ضمن برنامج التحضير للمونديال، حيث تستهل فرنسا مشوارها في البطولة بمواجهة السنغال ثم تلتقي مع أحد المتأهلين من الملحق العالمي قبل أن تختتم دور المجموعات بمواجهة النرويج.

في المقابل يخوض منتخب البرازيل منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم المغرب واسكتلندا وهايتي.