البرازيل في اختبار قوي أمام فرنسا.. تعرف على موعد المباراة والقناة المجانية الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواجهة ودية من العيار الثقيل تجمع بين منتخب البرازيل ونظيره الفرنسي في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026 والتي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتحمل مواجهات البرازيل وفرنسا طابعا تاريخيا خاصا حيث التقيا في عدة مناسبات بارزة بكأس العالم كان أبرزها فوز البرازيل 5-2 في نصف نهائي نسخة 1958 بينما ردت فرنسا اعتبارها بالفوز بركلات الترجيح في ربع نهائي مونديال 1986.

كما لا تنسى مواجهة نهائي 1998 عندما قاد زين الدين زيدان منتخب بلاده للتتويج بثنائية رأسية في شباك البرازيل قبل أن يعود ويقصي "السيليساو" مجددًا في ربع نهائي 2006 أما آخر لقاء جمع المنتخبين في 2015، فحسمه نيمار لصالح البرازيل بنتيجة 3-1.

استعدادات المونديال

يدخل المنتخبان اللقاء ضمن برنامج التحضير للمونديال، حيث تستهل فرنسا مشوارها في البطولة بمواجهة السنغال ثم تلتقي مع أحد المتأهلين من الملحق العالمي قبل أن تختتم دور المجموعات بمواجهة النرويج.

في المقابل يخوض منتخب البرازيل منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم المغرب واسكتلندا وهايتي.

غيابات مؤثرة

يعاني المنتخب البرازيلي من عدة غيابات بارزة بسبب الإصابات، أبرزها الحارس أليسون بيكر، إلى جانب أليكس ساندرو وجابرييل ماجاليس. وعلى الجانب الآخر، يفتقد منتخب فرنسا خدمات مدافعه ويليام ساليبا بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُقام المباراة يوم الخميس الموافق 26 مارس، على ملعب بوسطن في الولايات المتحدة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. ومن المقرر أن تُذاع المواجهة عبر قناة أبوظبي الرياضية، وتحديدًا على قناة "أبوظبي الرياضية 1" المفتوحة.

وتعد هذه المواجهة اختبارًا قويًا لكلا المنتخبين قبل خوض غمار المنافسات الرسمية، في ظل تطلع كل منهما للظهور بأفضل شكل ممكن في مونديال 2026.