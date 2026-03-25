أنشيلوتي أعاد الانسجام.. أول تعليق من فينيسيوس قبل مواجهة فرنسا

أعاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، الانسجام للاعبي السامبا قبل بضعة أشهر عن انطلاق كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره فرنسا وديا،في مؤتمر صحفي: "لا أهتم بما يقوله الناس، أعرف دوري جيدًا، سأشارك في كأس العالم وهو ما يطمح له كل اللاعبين، وأحاول دائمًا أن أكون في أفضل حالاتي وأسجل وأصنع".

وتابع: "أعيش أسعد أوقاتي حاليًا، كل ما أقدمه مع ريال مدريد أتمنى تقديمه مع المنتخب الوطني".

وأضاف: "لقد لعبت بالفعل في كأس العالم ولم أفز به ولا أريد الخسارة مرة أخرى، لدينا رافينيا وجواو بيدرو، واللاعبون الأصغر سنًا مثل إندريك وإستيفاو، يمكننا حسم المباريات، هكذا يمكنك الفوز بكأس العالم".

وواصل: "أعتقد أن البرازيل ليست المرشحة لكأس العالم وفقًا للنتائج السابقة، ولكن ثِقَل هذا القميص واللاعبين هنا، كنا فقط بحاجة إلى الانسجام. وبعد وصول أنشيلوتي أصبح لدينا تصور أفضل لكيفية اللعب".

واختتم: "سنفعل كل ما في وسعنا لإعادة البرازيل للقمة مرة أخرى.. لا نريد أن نكون المرشحين ولكن نريد العودة للقمة".

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة بكأس العالم والتي تضم كلًا من المغرب واسكتلندا وهايتي.