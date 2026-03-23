أنشيلوتي يستدعي كايكي بدلًا من أليكس ساندرو لمعسكر البرازيل

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، استدعاء الظهير الأيسر لنادي كروزيرو، كايكي، للانضمام إلى قائمة المنتخب خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وجاء قرار الاستدعاء ليعوض غياب أليكس ساندرو، لاعب فلامنغو، بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام كورينثيانز في الدوري البرازيلي، ما أدى إلى استبعاده من المعسكر.

ومن المقرر أن يشارك كايكي مع منتخب البرازيل في مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب فرنسا يوم 26 مارس في بوسطن، والثانية أمام منتخب كرواتيا يوم 31 مارس في أورلاندو.

ويأتي هذا القرار في إطار استعدادات المنتخب البرازيلي للاستحقاقات المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني لمنح الفرصة لعناصر جديدة وتجهيز بدائل جاهزة في مختلف المراكز.