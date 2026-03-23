للعلاج مع ميلان.. لياو يغيب عن وديات البرتغال استعدادا للمونديال

كشف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، عن غياب رافائيل لياو، مهاجم ميلان، عن مباراتي منتخب بلاده الوديتين أمام المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات البرتغال لفترة التوقف الدولي الحالية.

وأكد موقع فوتبول إيطاليا، أن لياو سيبقى في ميلانو لمواصلة العلاج من إصابة في العضلة المقربة، حرصًا على صحته وتجهيزه للعودة إلى الملاعب بأفضل جاهزية ممكنة.

وقرر المدرب روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، استبعاد لياو جاء حفاظًا على اللاعب من تفاقم الإصابة، مع الاستفادة من فترة التوقف لإشراكه في المباريات المقبلة مع ميلان، قبل مواجهة نابولي، لضمان استعادته للياقة الكاملة.

ويعد لياو أحد العناصر الأساسية في تشكيلة البرتغال، وكان من المتوقع مشاركته في المباراتين الوديتين، إلا أن الأولوية تم منحها لتعافيه التام وتجهيزه للمنافسات الرسمية المقبلة.