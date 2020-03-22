في ذكرى الإسراء والمعراج 2020.. احرصي على ترديد هذه الأدعية لحبيبك

ذكرى الاسراء والمعراج 2020.. تحل علينا اليوم الأحد 22 مارس 2020 ذكرى الاسراء والمعراج، وهي توافق السابع والعشرين من رجب من كل عام هجري.







ويحتاج الإنسان دائمًا إلى اللجوء إلى الله- سبحانه وتعالى- بكل ما يجلو في خاطره ونفسه من الدعاء للحبيب، خاصة في ظل المناسبات الدينية التي تأتى بنسامتها العطرة لنيل فضله - سبحانه- من النعم والخيرات التي سخرها لعباده.





والدعاء من أقوى الأسباب الجالبة لجميع النعم والخيرات للحبيب، وهو من أفضل ما يمكن للناس أن يحافظ عليه لينال رضا ربه - عز وجل- ويرزق بالنعم والخبرات لنفسه ولمن يحب.





الدعاء للحبيب في ذكرى الاسراء والمعراج

(اللهم اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه، في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يالله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا رحيم يا كريم).





(اللهم هون عليه وطمئن قلبه وارح باله وارحمه وارزقه من واسع فضلك واجمعني معه في جنتك واجمعني به في الحياة الدنيا يا حي يا قيوم، ربي لا تريني فيه ما لا يسر ولا تريه فيني مالا يسر، وأدم علينا محبتنا واجمعنا فيما يرضيك وأكرمنا برزق يليق بجلالة قدرك يارب العالمين ربي إني فيك أحبه).





(اللهم مثل ما أضئت الكون بنور شمس هذا اليوم أضئ قلبه بنور حبك ضيئا لا ينطفئ وارزقه رزقا دائما لا ينقطع وصحة يستخدمها في طاعتك وأحبه وحبب فيه خلقك وعبادك).





(اللهم إن كان رزق حبيبي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، اللهم إن كان رزق حبيبي بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، اللهم إن كان رزق حبيبي آجلا فعجله، وإن كان صعبا فسهله، اللهم إن كان رزق حبيبي حراما فطهره منه وأبعده عنه ويسر له الحلال وقربه منه، اللهم إن كان رزقه قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك له فيه، اللهم اجعلني له حور عين الدنيا والآخرة، اللهم اجعله رفيقي ونور عيني في الدنيا والآخرة).





(اللهم ثبت له يقينه وارزقه حلال يكفيه، اللهم أبعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه، اللهم استره على وجه الأرض وارحمه في بطن الأرض، واغفر له يوم العرض، اللهم اعطه ما يتمناه وتحبه له وترضاه).





(يا رب أحببته فيك يا رب أحفظه عن معاصيك يا رب اجعل عمره فيما يرضيك يارب أكرمه يوم يلاقيك يارب ثبته في الدنيا على الدين وابعثه يوم الآخرة من أهل اليمين).





دعاء للحبيب في ذكرى الاسراء والمعراج



(اللهم إني أحبه أكثر من حبي لنفسي اللهم لا قوة لي بضرر يمسه ولا حزن يسكن عينه اللهم إني استودعتك إياه من كل أذى يا الله).





(اللهم إني استودعتك قلبا أحبه استودعتك إياه في نهاره وليله في نومه وصحوته استودعته الله من كل شيء يضره).





(يا رب هو حبيبي، اللهم لا تحني له ظهرا ولا تعظم عليه أمرا، يارب أسعد قلبه، وأطل عمره، وابعد عنه كل أذى).





(ربي احفظ لي حبيبي فهو أجمل عطاياك وكل رضاي، اللهم إني استودعتك حياته وصحته وعافيته).





(اللهم إني أحبه حبا يجهله هو وتعلمه أنت، يا رب بقدر حبي له اسعده واحفظه ولا تريني فيه بأسا يبكيني).





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دعاء للحبيب في ذكرى الاسراء والمعراج



(اللهم إني استودعتك حبيبي فلا تريني فيه مكروها وأن تبقيه لي حتى تتوفاني).





(اللهم وفق حبيبي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم اجعل الصعب سهلا ميسرا لحبيبي اللهم آمين).





(اللهم إني أسألك لحبيبي توفيقا يلازم خطاه وتيسيرا لما يخاف تعسيره يارب اجعل له من التوفيق والراحة نصيب).



(اللهم يا رب أن تجعل التوفيق نصيبا لحبيبي في كل أمور حياته بداية باختباراته وعمله ونهاية بي).



(اللهم أسألك ألا يضيع له تعب ولا ينهدم له حلم ولا يموت له طموح اللهم وفقه فإن التوفيق من عندك وسهل أمره فإن التسهيل من عندك لحبيبي).







( اللهم افتح أبواب الحياة الحلوة والتوفيق والخير الوفير لحبيبي).



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(اللهم ياحنان يا منان افتح لـ "الاسم" أبواب الرزق الحلال واغنيه بحلالك عن حرامك يا رزاق يا كريم اللهم ارزقنا راحة البال).





(اللهم ارزقنا بركة في العمر ونور في القلب وضياءً في الوجه وسعة في الرزق).

(اللهم اكتب له طول العمر وحسن العمل وسعة الرزق وسعادة الدارين).



-(اللهم ارزقه السعادة الدائمة ومداخيل الرزق وراحة البال وطمأنينة القلب وبشره بأجمل الأقدار).



( اللهم حقق له ما يتمنى وارزقه حلو الحياة وجمال الحظ وسعة الرزق وراحة البال، اللهم إني استودعتك أموره كلها مستقبله رزقه وتوفيقه يا رب، اللهم أسعد قلبه بتحقيق ما يتمنى وابعد عنه كل أذى).

آدابٌ مهمّةٌ لإجابة الدعاء

أنعم الله -سبحانه- على عباده بنعمة إمكانيّة دعائه ورجائه والإلحاح عليه في الطلب، فيجدر بالعبد أن يراعي ويحسن آداب الدعاء عند ذلك، ومن آداب الدعاء:



1- الإخلاص لله تعالى.

2- بدء الدعاء بالحمد والثناء على الله -عزّ وجلّ-، ثمّ بالصلاة على رسوله -صلّى الله عليه وسلّم-.

3- استخدام أسلوب الجزم في الدعاء، مع اليقين بإجابة الله.

4- الإلحاح أثناء الدعاء، وعدم الاستعجال.

5- حضور القلب والذهن أثناء الدعاء.

5- ترك الدعاء على النفس والأهل والمال والولد.

6- الدعاء بأسماء الله الحُسنى.

