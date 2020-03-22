المصريين دمهم خفيف .. تعليق الرئيس السيسي على تعامل المواطنين مع فيروس كورونا

قال الرئيس السيسى، إن الدولة المصرية تعاملت مع فيروس كورونا منذ بدء انتشاره عالميا والكشف عن كافة التقارير الطبية الخاصة بوزارة الصحة المصرية أولا بأول.





وأكد الرئيس السيسى ، خلال كلمته بمؤتمر مع عدد من السيدات المصريات ، أن الشعب المصرى يتميز بخفة الظل قائلا " كلنا متابعين وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات وفيديوهات عن كورونا و الشعب المصرى دمه خفيف جدا "





وأوضح الرئيس السيسى ، أن لطف المولى عز وجل حمى المصريين بالإضافة لإجراءات الحكومة التى اتخذتها تجاه فيروس كورونا ..





وأشار الرئيس السيسى إلى أن مع قدوم أفواج المصريين العائدين من ووهان استقروا فى منطقة أعدت خصيصا لهم تضم طاقم الطائرة ، الطاقم الطبى تم وضعهم فى عزل كامل حتى تم الطمأنة على أحوالهم الصحية .





وأكد الرئيس السيسى أن مصر تعاملت مع أزمة المركب النيل فى الأقصر والذى تم خلاله تطبيق المعايير الطبية والكشف عن كافة الأفراد بالمركبة تلاه إجراءات تطهير وتعقيم لهم .







