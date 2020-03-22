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توك شو

الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية للمواطنين عن فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 04:25 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية فور اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا فى إحدى المراكب النيلية بالأقصر، وتم الكشف على كافة العاملين بالمراكب النيلية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته منذ قليل، يجب عدم الاستهانة بفيروس كورونا المستجد، والالتزام بالفترة المحددة للجلوس فى المنازل لمدة أسبوعين.

ووجه حديثه  للمواطنين قائلًا "ساعدونا يا مصريين، عايزين مزيدا من الانضباط، وعايزين نعبر خلال الأسبوعين القادمين بأن حجم المصابين بفيروس كورونا يتراجع وعدم زيادة أرقام الإصابة بفيروس كورونا فى مصر.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية اتخذت بالأسباب وبذلت كل الجهد لمواجهته، مؤكدًا أنه يحب الالتزام بالمنازل للمرور بتلك الفترة والوصول لبر الأمان.

وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا يتم بشكل سريع جدًا، ويجب مواجهته، من خلال تعاون المواطنين مع الحكومة.
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