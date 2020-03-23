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محافظات

لمواجهة فيرس كورونا.. حملات تعقيم وتطهير قسم الغسيل الكلوى لمستشفى حميات أسوان.. صور

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:01 ص
حملات تعقيم وتطهير
حملات تعقيم وتطهير قسم الغسيل الكلوى لمستشفى حميات أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تستكمل مديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداتها المكثفة فى كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد.


وقد قامت إدارة المتوطنة بالمديرية عن طريق فرقها المتخصصة في القيام بأعمال تطهير وتعقيم قسم الغسيل الكلوى بمستشفى حميات أسوان .


ويأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين. 


كما تواصل إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية شن حملات على محلات عصائر القصب لمنع تلك المحلات من إستخدام الأكواب الزجاجية ذات الإستخدام المتكرر.        


ويقوم مسئولو الأغذية بضبط وإعدام الزجاجات البلاستيكية الغير صحية وزجاجات المياه المعباه التى يعاد إستخدامها في تعبئة و بيع العصير .

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لمواجهة فيرس كورونا.. حملات تعقيم وتطهير قسم الغسيل الكلوى لمستشفى حميات أسوان.. صور
لمواجهة فيرس كورونا.. حملات تعقيم وتطهير قسم الغسيل الكلوى لمستشفى حميات أسوان.. صور
لمواجهة فيرس كورونا.. حملات تعقيم وتطهير قسم الغسيل الكلوى لمستشفى حميات أسوان.. صور
لمواجهة فيرس كورونا.. حملات تعقيم وتطهير قسم الغسيل الكلوى لمستشفى حميات أسوان.. صور
لمواجهة فيرس كورونا.. حملات تعقيم وتطهير قسم الغسيل الكلوى لمستشفى حميات أسوان.. صور
لمواجهة فيرس كورونا.. حملات تعقيم وتطهير قسم الغسيل الكلوى لمستشفى حميات أسوان.. صور
لمواجهة فيرس كورونا.. حملات تعقيم وتطهير قسم الغسيل الكلوى لمستشفى حميات أسوان.. صور
لمواجهة فيرس كورونا.. حملات تعقيم وتطهير قسم الغسيل الكلوى لمستشفى حميات أسوان.. صور
لمواجهة فيرس كورونا.. حملات تعقيم وتطهير قسم الغسيل الكلوى لمستشفى حميات أسوان.. صور
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