AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة العامة.. فيروس كورونا يمكن أن يعيش لأيام على الأسطح.. فيديو

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:51 م
غادة نصر أستاذ الصحة
غادة نصر أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع
Advertisements
اسراء صبري

 قالت دكتورة غادة نصر أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع  بجامعة القاهرة، إن هناك الكثير من التجارب فى العالم حاليا تهدف إلىإيجاد وقاء للفيروس، ولكن حتى الآن لم يتم اعتماد وقاء بنسبة 100% لعلاج فيروس كورونا، لافتة إلى أن أى أدوية يتم أخذها الآن لا تفيد بل ستعمل على الضرر بصحتك مستقبليا.

وأشارت غادة نصر، أثناء حوارها مع برامج"8 الصبح" المذاع على  قناة"dmc"، إلي أن غسيل الأيدي له خطوات معينة حتى يتم التخلص من الفيروس وهي، غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية مع استخدام كمية معقولة من الصابون، لافتة إلى ضرورة تكرار هذا كل نصف ساعة لضمان الوقاية.

وأوضحت أستاذ الصحة العامة، أن منظمة الصحة العالمية أوصت باستخدام مطهر يحتوي على نسبة 60 إلى 70% من الكحول، وذلك للتخلص من فيروس كورونا، لافتة إلى أن استخدام المطهرات يجب أن يكون فى حالة عدم توفر الماء والصابون.

وأكدت أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع  بجامعة القاهرة، علي أن فيروس كورونا يستطيع أن يعيش على الاسطح والملابس مدة تترواح من8 ساعات إلي أيام، لذا يجب تعقيم الأسطح والملابس بشكل يومى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ألسن عين شمس تستقبل حملة طبية للتوعية بفيروس كورونا

إتيكيت العطس والكحة.. أستاذ صحة عامة يوجه نصائح للوقاية من فيروس كورونا

ندوة الوفد تكشف 18 طريقة للوقاية من فيروس كورونا

الكحول الطبى والغرغرة.. نصائح منظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا..فيديو

كارثة.. تركيبات خطيرة تباع بالصيدليات لا تصلح للاستخدام الآدمي

أستاذ مناعة يقدم نصائح هامة للوقاية من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

فائدة غير متوقعة للف القدم بأوراق الكرنب

أمريكا تسجل 4 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

نقابة الأطباء:إصابة طبيبين بفيروس كورونا .. صور

فيفا يحدد موعد عودة كرة القدم من جديد ويطالب الجميع بالتضحية

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة المتضررين من إغلاق مراكز الدروس

رسالة طمأنينة من طبيب مصري معافى من كورونا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة اسعار جيب jeep لشهر مارس ..صور

امتنعوا عنها فورا.. العلاقة الزوجية تساعد في نقل فيروس كورونا

لو هتقبض من ماكينة الصرف .. هانى الناظر يقدم نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا