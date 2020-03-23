الصحة العامة.. فيروس كورونا يمكن أن يعيش لأيام على الأسطح.. فيديو





قالت دكتورة غادة نصر أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بجامعة القاهرة، إن هناك الكثير من التجارب فى العالم حاليا تهدف إلىإيجاد وقاء للفيروس، ولكن حتى الآن لم يتم اعتماد وقاء بنسبة 100% لعلاج فيروس كورونا، لافتة إلى أن أى أدوية يتم أخذها الآن لا تفيد بل ستعمل على الضرر بصحتك مستقبليا.





وأشارت غادة نصر، أثناء حوارها مع برامج"8 الصبح" المذاع على قناة"dmc"، إلي أن غسيل الأيدي له خطوات معينة حتى يتم التخلص من الفيروس وهي، غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية مع استخدام كمية معقولة من الصابون، لافتة إلى ضرورة تكرار هذا كل نصف ساعة لضمان الوقاية.





وأوضحت أستاذ الصحة العامة، أن منظمة الصحة العالمية أوصت باستخدام مطهر يحتوي على نسبة 60 إلى 70% من الكحول، وذلك للتخلص من فيروس كورونا، لافتة إلى أن استخدام المطهرات يجب أن يكون فى حالة عدم توفر الماء والصابون.



وأكدت أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بجامعة القاهرة، علي أن فيروس كورونا يستطيع أن يعيش على الاسطح والملابس مدة تترواح من8 ساعات إلي أيام، لذا يجب تعقيم الأسطح والملابس بشكل يومى.



