AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا يتسلل لـ عائلة خامنئي ويقتل أحد أفرادها.. تفاصيل

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:51 ص
علي خامنئي
علي خامنئي
Advertisements
شيماء مصطفى
ما يزال فيروس كورونا المستجد يحصد أرواح مئات الإيرانيين، حيث وصل إلى عائلة المرشد الأعلى علي خامنئي، وتسبب في وفاة أحد أفراد عائلته.

فذكرت وكالة "إرنا"، أن والدة زوجة ابن علي خامنئي توفيت وذلك جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن "سيدة عزت هاموشي، والدة زوجة ميسم خامنئي ابن مرشد ​الثورة​ الإيرانية، توفيت في ​مستشفى​ بطهران كانت تتلقى الرعاية الصحية فيه".

وأضافت الوكالة، أنه تم دفنها أمس الاثنين.

وكانت إيران سجلت أمس الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا المستجد والتي وصل إلى 1812 حالة، بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 الساعة الماضية، فيما بلغ عدد الإصابات 23049 إصابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط قلق الشعب.. نظام روحاني يتستر على كورونا بإجراءات وتصريحات مراوغة

باستثناء طهران.. قرار عاجل لـ مطار دبي بعد انتشار كورونا في إيران

بعد تفشي كورونا.. إيران تغلق مبنى ضريح الإمام علي

رغم تفشي الفيروس.. روحاني لـ الإيرانيين: لا تحولوا كورونا سلاحا للعدو

كورونا.. يصيب 78832 ويقتل 2788 فى الصين.. يلاحق المسؤولين الإيرانيين ويغزو 23 محافظة.. يقفز في إيطاليا ويربك أوروبا.. والصحة العالمية تحذر من التحول لـ وباء.. الصحف السعودية اليوم

بسبب كورونا.. وفاة مسؤول إيراني كبير

ترشيحاتنا

الجزائر تكشف عن علاج تستخدمه ضد كورونا

طبيبة المنوفية المصابة بـ كورونا: الأعراض بالنسبة لي أخف من البرد.. فيديو

بيت الرعب .. ٣٠٠٠ خفاش وثعابين تثير رعب أهالي قرية بـ الغربية.. شاهد

في عيد ميلاد ميسرة.. عمرها الحقيقي وسر عدم إنجابها

ردود فعل واسعة من رواد السوشيال ميديا عن مظاهرة الكورونا بالإسكندرية.. شاهد

الأزهر يحدد 10 خطوات للصلاة في المنزل لتحصل ثواب الجماعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد الإصدار الخاص لـ مرسيدس S450 4MATIC بالأسواق الصينية.. صور

بيت الرعب .. ٣٠٠٠ خفاش وثعابين تثير رعب أهالي قرية بـ الغربية.. شاهد

مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ نادية الجندى في عيد ميلادها