كورونا يتسلل لـ عائلة خامنئي ويقتل أحد أفرادها.. تفاصيل

ما يزال فيروس كورونا المستجد يحصد أرواح مئات الإيرانيين، حيث وصل إلى عائلة المرشد الأعلى علي خامنئي، وتسبب في وفاة أحد أفراد عائلته.





فذكرت وكالة "إرنا"، أن والدة زوجة ابن علي خامنئي توفيت وذلك جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن "سيدة عزت هاموشي، والدة زوجة ميسم خامنئي ابن مرشد ​الثورة​ الإيرانية، توفيت في ​مستشفى​ بطهران كانت تتلقى الرعاية الصحية فيه".





وأضافت الوكالة، أنه تم دفنها أمس الاثنين.





وكانت إيران سجلت أمس الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا المستجد والتي وصل إلى 1812 حالة، بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 الساعة الماضية، فيما بلغ عدد الإصابات 23049 إصابة.