رئيس الوزراء : الداخلية ستطبق قرارت حظر التجول بصرامة وبشدة ضد المخالفين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19).

وطالب مدبولي من وزارة الداخلية بتطبيق التعليمات بحزم وشدة ضد مخالفين قرارات الحظر واغلاقً المحال





وناشد الموطنين بتقليل الحركة بين المحافظات و والمركز ببعضها لبعض لافتا اننا لدينا عدد من الخدمات الاليكترونية وهذا يساعدنا لتحول الرقمي ويمكن ان تنهي خدماتك من خلالها .