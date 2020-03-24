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أخبار البلد

رئيس الوزراء : الداخلية ستطبق قرارت حظر التجول بصرامة وبشدة ضد المخالفين

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:32 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19).
وطالب مدبولي من وزارة الداخلية بتطبيق التعليمات بحزم وشدة ضد مخالفين قرارات الحظر واغلاقً المحال  

وناشد الموطنين بتقليل الحركة بين المحافظات و والمركز ببعضها لبعض لافتا اننا لدينا عدد من الخدمات الاليكترونية وهذا يساعدنا لتحول الرقمي ويمكن ان تنهي خدماتك من خلالها .
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