رئيس الوزراء : الداخلية ستطبق قرارت حظر التجول بصرامة وبشدة ضد المخالفين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19).
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وطالب مدبولي من وزارة الداخلية بتطبيق التعليمات بحزم وشدة ضد مخالفين قرارات الحظر واغلاقً المحال
وناشد الموطنين بتقليل الحركة بين المحافظات و والمركز ببعضها لبعض لافتا اننا لدينا عدد من الخدمات الاليكترونية وهذا يساعدنا لتحول الرقمي ويمكن ان تنهي خدماتك من خلالها .