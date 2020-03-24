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الحكومة تقرر فرض حظر التجول لمدة أسبوعين للسيطرة على فيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:24 م
الدكتور مصطفى المدبولي،
الدكتور مصطفى المدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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فرح علاء الخولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من القرارات الهامة للتصدي إلى انتشار فيروس كورونا الذي يواجه العالم كله.



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وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تعمل على الحد من انتشار هذا الفيروس، وكانت تحاول جاهدة أن تتلاشى تجارب بعض من الدول الأوروبية التي تعرضت لتفاقم الأزمة دون القدرة على السيطرة.


وقال إن الحكومة تحرص على اتخاذ كل الخطوات الاستباقية للحد من انتشار هذا الوباء في البلاد، وإن كان هناك 3 سيناريوهات لخطة المواجهة موضوعة من قبل الدولة ومؤسساتها.


وأضاف أن الدولة كانت تضع الكثير من الاعتبارات في كل قرار يتم اتخاذه، ولكن الأولوية الأولى كانت الحفاظ على صحة المواطنين دون النظر إلى أي خسائر مادية للدولة.


ونظرا لارتفاع عدد الحالات لأكثر من 300 حالة، سيتم اتخاذ خطوات احترازية جديدة، ومنها فرض حظر التجول لمدة أسبوعين من الساعة 7 مساء إلى الـ 6 صباحا من اليوم التالي.

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