من 6 مساءً إلى 6 صباحا.. مدبولى: تطبيق حظر التجول من غد ولمدة أسبوعين.. فيديو

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، إن هناك أقل من 400 حالة إصابة بفيروس كورونا ووجدنا أنه يجب اتخاذ مجموعة أخرى من الإجراءات الاحترازية.







اقرأ أيضا:

خالف 3 مواد بآداب المهنة.. جمال شعبان يخضع للتحقيق لوصفه دواء لفيروس كورونا.. صور

بعد تكليف الرئيس السيسى..إجراءات جديدة لرئيس الوزراء لتفادى كورونا

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لعرض آخر مستجدات " كورونا"





وأضاف مدبولى: نحن حريصون على مناشدة المواطن المصرى والأسرة المصرية أنهم يكونوا على نفس القدر من المسئولية ومساعدتنا على تنفيذ القرارات، مؤكدًا أن كل مرحلة أصعب من التى قبلها.





وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفى المنعقد اليوم أنه يجب على المواطنين مساعدة الدولة لعدم اللجوء إلى إجراءات أكثر صرامة وأكثر صعوبة ولها تداعيات خطيرة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة التى نتمنى ألا نصل إليها وهى وصول أعداد المصابين إلى ألف مصاب، كما شاهدنا ما حدث فى الكثير من الدول، نتيجة أن المواطنين لم يتخذوا التحذيرات الجادة على محمل الجد.





وتابع وجدنا أنه يجب أن نأخذ قرارا أكثر شدة وقوة من ضمن سلسلة القرارات التى نأخذها، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بإصدار قرارات احترازية للحفاظ على حياة وأرواح المواطنين فى كافة ربوع مصر.



