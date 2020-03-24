رئيس الوزراء: حظر التجوال بدءًا من صباح الغد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).





وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس "كورونا المستجد" العالمية، وامتدادًا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن.









وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا منها بدء حظر التجول في كل أنحاء البلاد ابتداءً من غد.





وأشار مدبولي إلى أن هذه الإجراءات ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، والتي تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري.