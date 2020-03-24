من7 مساءا الى السادسة صباحا ..رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حظر التجول

فيروس كورونا المستجد كوفيد -19). عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهةا المستجد كوفيد -19).

وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس "كورونا المستجد" العالمية، وامتدادًا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن منذ شهر تقريبا.





وقال مدبولي ان خطتنا مقسمة على ثلاث مراحل اول مرحلة تخطيناها وهي وصل عدد الاصابات الى ١٠٠ وبعدها المرحلة الثانية تعليق الدراسة والطيران لافتا اننا كنت نتخذ هذه التحراءان حفاظا على ارواح المواطنين مشيرا لى ان مل مرحلة ستكون اصعب من الاخرى مضيفا ان المرحلة الثالثة هي ان نتجاوز الاف وهذا مؤشر خطر جدا .









واضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء ان الحكومة اتخاذت عدة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا منها وقف وسائل النقل الغام والخاص أسبوعين وإغلاق كافة المحال من ٥ مساءا الى السادسة صباحا وغلقها بالكامل يومي السبت والأحد وإغلاق المقاهي والكازينوهات كامل طول المدة والمطاعم ويقتصر العمل على خدمة التوصيل للمنازل .





تعليق جميع الخدمات الوزراء الشهر العقاري و الترخيص والبناء والمرور لمدة أسبوعين ويستثني مكاتب الصحة فقط .









وهناك قرارات اكثر شدة اذا لم تستجيب المواطنين لكننا حريصون باتخاذ قرارات لا تضرر المواطنين في قوت يومها

واشار مدبولي ان هذه الاجراءات ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، والتي تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري.