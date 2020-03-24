رئيس الوزراء: نسير وفق خطة محكمة تماشيا مع كل مرحلة للحفاظ علي صحة المصريين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.



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بعد تكليف الرئيس السيسى..إجراءات جديدة لرئيس الوزراء لتفادى كورونا

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لعرض آخر مستجدات " كورونا"





وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس السيسي وجه الحكومة باتخاذ اجراءات احترازية للحفاظ على ارواح المصريين .





وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن في كل مرحلة اتخذنا عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأوضح أننا نسير وفق خطة محكمة تماشيا مع كل مرحلة للحفاظ علي صحة المصريين.



