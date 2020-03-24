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رئيس الوزراء: نسير وفق خطة محكمة تماشيا مع كل مرحلة للحفاظ علي صحة المصريين

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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كـريـم الـخـطـيـب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.


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وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس السيسي وجه الحكومة باتخاذ اجراءات احترازية للحفاظ على ارواح المصريين .


وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن في كل مرحلة اتخذنا عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا. 


وأوضح أننا نسير وفق خطة محكمة تماشيا مع كل مرحلة للحفاظ علي صحة المصريين.


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