رئيس الوزراء: نسير وفق خطة محكمة تماشيا مع كل مرحلة للحفاظ علي صحة المصريين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
، أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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بعد تكليف الرئيس السيسى..إجراءات جديدة لرئيس الوزراء لتفادى كورونا
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لعرض آخر مستجدات " كورونا"
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس
السيسي وجه الحكومة باتخاذ اجراءات احترازية للحفاظ على ارواح المصريين .
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن في كل مرحلة
اتخذنا عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح أننا نسير وفق خطة محكمة تماشيا مع كل مرحلة
للحفاظ علي صحة المصريين.