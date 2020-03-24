إلغاء أكثر من 90 رحلة.. ننشر مواعيد قطارات السكة الحديد خلال فترة حظر التجول (مستند)

مواعيد القطارات الجديدة على السكة الحديد اعتبارا من غدٍ، الأربعاء، الموافق 25 مارس، بالتزامن مع تطبيق حظر التجول الذي أقرته الحكومة بدءًا من الغد للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد. كشف مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، عنعلى السكة الحديد اعتبارا من غدٍ، الأربعاء، الموافق 25 مارس، بالتزامن مع تطبيق حظر التجول الذي أقرته الحكومة بدءًا من الغد للحد من انتشارفي البلاد.





مواعيد القطارات خلال فترة حظر التجول

وقال المصدر إنه تم إالغاء قيام رحلات نحو 93 قطار بقطاعات المسافات القصيرة في التعديلات النهائية لمواعيد القطارات أثناء فترة حظر التجوال في البلاد، كما تم اختصار رحلات بعض القطارات الأخرى.





مواعيد االقطار في قطاعات الرحلات الطويلة

واشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه سيتم تشغيل 17 قطار فقط على خط "القاهرة - الإسكندرية" والعكس، بينما سيتم تشغيل 8 قطارات فقط على خط "القاهرة- السد العالي" والعكس، أما خط "القاهرة - دمياط" فتم الاكتفاء بتشغيل 5 قطارات فقط، وذلك ضمن قطاعات المسافات الطويلة.





موعد إيقاف حركة القطارات أثناء حظر التجول

وأكد المصدر، أن هيئة السكة الحديد قررت إيقاف تشغيل القطارات من الساعة الـ 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، ولحين صدور تعليمات أخرى.





وأشار المصدر، إلى أنه تقرر إلغاء جميع التصاريح بقطع الخطوط على كافة خطوط الهيئة المصرح لها اعتبارًا من الغد أيضًا ولحين صدور تعليمات أخرى.





وأوضح إلى أنه سيتم قطع الخطوط ليلا لأعمال هندسة السكة والإشارات من الساعة 19,30 إلى الساعة 6 صباحا.





ومن خلال الصور المرفقة في الخبر تستطيع التعرف على مواعيد القطارات بالكامل خلال فترة حظر التجوال.





قرار حظر التجول 2020

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).





وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس "كورونا المستجد" العالمية، وامتدادًا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن منذ شهر تقريبا.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي "إن خطتنا مقسمة على ثلاث مراحل، أول مرحلة تخطيناها وهي وصول عدد الإصابات إلى ١٠٠، وبعدها المرحلة الثانية تعليق الدراسة والطيران، ونحن اتخذنا هذه الإجراءات حفاظا على أرواح المواطنين"، مشيرا إلى أن كل مرحلة ستكون أصعب من الأخرى، مضيفا أن "المرحلة الثالثة هي أن نتجاوز الألف، وهذا مؤشر خطر جدا".





وأوضح رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، منها وقف وسائل النقل العام والخاص أسبوعين، وإغلاق جميع المحال من ٥ مساءً إلى السادسة صباحا، وغلقها بالكامل يومي السبت والأحد، وإغلاق المقاهي والكازينوهات كامل طول المدة والمطاعم، ويقتصر العمل على خدمة التوصيل للمنازل، وتعليق جميع الخدمات الوزراء الشهر العقاري والترخيص والبناء والمرور لمدة أسبوعين، ويستثنى مكاتب الصحة فقط.





وأكد أن "هناك قرارات أكثر شدة إذا لم يستجب المواطنون، لكننا حريصون على اتخاذ قرارات لا تضر المواطنين في قوت يومهم".





وتابع: "إن هذه الإجراءات ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، والتي تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري".