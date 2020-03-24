ثواب المكوث فى البيوت بسبب فيروس كورونا .. مكافآت ربانية

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن من يمكث في بيته وقت حدوث البلاء والنوازل له ثواب وأجر الاعتكاف، موضحًا أنه من الممكن أن يحول الماكث في وقت حظر التجول بيته إلى مكان للتعبد وإقامة الصلاة والتهجد وقراءة القرآن من أجل أن ينال الثواب كاملًا.





وأضاف"عبد المعز" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، :"على المسلم أن يجتهد في العبادات لكي يستجاب دعائه برفع البلاء"، مستشهدا بحديث الرسول: "من أراد أن تستجاب دعوته وتكشف قربته فليفرج عن معسر".







