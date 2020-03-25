لمواجهة كورونا..فحص حرارى للقادمين على أكمنة ومداخل أسوان .. صور

تستكمل مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها المكثفة لتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا على مدار الساعة .
وقامت فرق الإنتشار السريع بالتواجد على أكمنة ومداخل السيارات لتنفيذ أعمال الفحص الحرارى للمواطنين القادمين من خارج المحافظة داخل السيارات المختلفة .
ويأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين .
وبالتوازى مع ذلك تواصل إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية شن حملات على محلات عصائر القصب لمنع تلك المحلات من إستخدام الأكواب الزجاجية ذات الاستخدام المتكرر .
ويقوم مسئولو الأغذية بضبط وإعدام الزجاجات البلاستيكية غير الصحية وزجاجات المياه المعبأه التى يعاد إستخدامها في تعبئة وبيع العصير .
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