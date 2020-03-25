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محافظات

لمواجهة كورونا..فحص حرارى للقادمين على أكمنة ومداخل أسوان .. صور

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:38 ص
فحص حرارى للقادمين
فحص حرارى للقادمين على اكمنة ومداخل اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تستكمل مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها المكثفة لتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا على مدار الساعة .


وقامت فرق الإنتشار السريع بالتواجد على أكمنة ومداخل السيارات لتنفيذ أعمال الفحص الحرارى للمواطنين القادمين من خارج المحافظة داخل السيارات المختلفة . 


ويأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين .  


وبالتوازى مع ذلك تواصل إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية شن حملات على محلات عصائر القصب لمنع تلك المحلات من إستخدام الأكواب الزجاجية ذات الاستخدام المتكرر .  


ويقوم مسئولو الأغذية بضبط وإعدام الزجاجات البلاستيكية غير الصحية وزجاجات المياه المعبأه التى يعاد إستخدامها في تعبئة وبيع العصير .     


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لمواجهة كورونا..فحص حرارى للقادمين على أكمنة ومداخل أسوان .. صور
لمواجهة كورونا..فحص حرارى للقادمين على أكمنة ومداخل أسوان .. صور
لمواجهة كورونا..فحص حرارى للقادمين على أكمنة ومداخل أسوان .. صور
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