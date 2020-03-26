AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسعار الذهب اليوم 26-3-2020.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 09:22 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الخميس 26- 3 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب.
أسعار الذهب في مصر

سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم، الخميس، 693 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 792 جنيها و797 جنيها.

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 726 جنيها و730 جنيها.

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  من 594 جنيها إلى 597 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 بين 462 جنيها و465 جنيها.

يتراوح سعر الجنيه الذهب من 5544 جنيها إلى 5576، ويزن 8 جرامات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم اليوم الثلاثاء 17-3-2020

12 جنيها تراجعا.. سعر الذهب اليوم الخميس 19-3-2020

678 جنيها لـ عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 19 مارس 2020

690 جنيها لجرام عيار 21.. أسعار الذهب اليوم السبت 21 مارس 2020

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24- 3 -2020.. فيديو

بقيمة 10 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-3-2020

ترشيحاتنا

ننشر صور متوفين ومصابين من ضحايا حادث الدائري الإقليمي بالجيزة

بعد العثور على طفلة مقتولة في فيلتها.. نجلاء فتحي مطلوبة على جوجل

عشان العضلات ما تفسيش.. حفلات رقص لـ منى هلا بالحجر المنزلي

مرتكب مجزرة مسجدي كرايستشيرش يغير موقفه ويقر بالذنب

كورونا يهدد الشباب.. وفاة فتاة عمرها 21 عاما لا تعاني أي مرض

التعليم تعد الطلاب بقرارات تيسيرية جديدة.. يتصدر نشرة صباح البلد. .فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطرب المشوي.. حكاية أكلة شرق أوسطية جمعت الدول حول مناديل الضأن

هل تفيد غرغرة الماء والملح في مواجهة فيروس كورونا؟

العصائر والمضاد الحيوي.. 4 أشياء تدمر مناعة الطفل