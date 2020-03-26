أسعار الذهب اليوم 26-3-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الخميس 26- 3 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب .

أسعار الذهب في مصر





سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم، الخميس، 693 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.





وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:





يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 792 جنيها و797 جنيها.





يتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 726 جنيها و730 جنيها.





يتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 من 594 جنيها إلى 597 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.





يتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 بين 462 جنيها و465 جنيها.





يتراوح سعر الجنيه الذهب من 5544 جنيها إلى 5576، ويزن 8 جرامات.