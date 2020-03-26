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تعليم

تعقيم 85% من المدارس والإدارات التعليمية في القليوبية

الخميس 26/مارس/2020 - 06:44 م
تعقيم 85% من المدارس
تعقيم 85% من المدارس والإدارات التعليمية في القليوبية
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إبراهيم الهوارى

أعلن طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية تعقيم أكثر من 85 % من إجمالي المدارس التابعة  للمديرية بالتعاون مع مديرية الصحة إلى جانب إنهاء تعقيم 12 مبنى للإدارات التعليمية.


يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم باستغلال تلك الفترة في إصلاح المنشات التعليمية تعقيمها لتكون جاهزة للعمل بعد الانتهاء من الأزمة.


واشار عجلان الى أن المديرية يتبعها 2400 مدرسة تشمل جميع المراحل بجانب دواوين 12 إداراة تعليمية.

وكانت أجهزة محافظة القليوبية قد أعلنت حالة الاستنفار القصوى لتنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجهت جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق.

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