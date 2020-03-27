AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة أسوان تنفذ أعمال فحص حراري للمواطنين بمحطة السكة الحديد.. صور

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:55 م
صحة أسوان تنفذ أعمال
صحة أسوان تنفذ أعمال فحص حرارى للمواطنين القادمين
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداتها المكثفة فى كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد. 

وفى هذا الإطار قامت المديرية عن طريق فرق الإنتشار السريع  بعمل الفحص الحرارى للمواطنين القادمين من محطة السكك الحديدية.

فيما قامت إدارة المتوطنة بالمديرية عن طريق فرقها المتخصصة في القيام بأعمال تطهير وتعقيم قسم الغسيل الكلوى بمستشفى حميات أسوان .

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين. 

كما تواصل إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية شن حملات على محلات عصائر القصب لمنع تلك المحلات من إستخدام الأكواب الزجاجية ذات الإستخدام المتكرر .        

ويقوم مسئولو الأغذية بضبط وإعدام الزجاجات البلاستيكية الغير صحية وزجاجات المياه المعباه التى يعاد إستخدامها في تعبئة و بيع العصير .

واقرأ أيضًا:

صحة أسوان تنفذ أعمال فحص حراري للمواطنين بمحطة السكة الحديد.. صور
صحة أسوان تنفذ أعمال فحص حراري للمواطنين بمحطة السكة الحديد.. صور
صحة أسوان تنفذ أعمال فحص حراري للمواطنين بمحطة السكة الحديد.. صور
صحة أسوان تنفذ أعمال فحص حراري للمواطنين بمحطة السكة الحديد.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمكافحة كورونا.. صحة أسوان تفحص الفنادق والبواخر السياحية والبازارات والأماكن الأثرية

صحة أسوان تستكمل إجراءات تعقيم السائحين والبواخر النيلية.. فيديو وصور

لمكافحة كورونا.. حملات لتطهير وتعقيم المساجد والأماكن العامة بـ أسوان.. صور

5 إجراءات عاجلة لصحة أسوان للحد من انتشار كورونا

لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم منطقة أبو سمبل الأثرية بأسوان .. صور

لمكافحة انتشار كورونا .. فحص ٣٨٠ عاملا بمحطات الطاقة الشمسية بدراو .. صور

ترشيحاتنا

سيغيب 4 أشهر.. محمد صلاح يضع كلوب في ورطة

مقتل 14 من آكلي لحوم البشر بعد تناولهم مهندسا صينيا مصابا بكورونا

هل توزع الحكومة أرصدة محمول مجانية على المواطنين ..اعرف الحقيقة

بعد ترويج شائعة إصابة كورونا .. ماذا فعلت الدولة مع طبيب أسوان؟

أخبار الفن| الحلفاوي: أنا من المرشحين بقوة للنهايات بسبب فيروس كورونا .. في عيد ميلادها.. تفاصيل هجوم الجمهور على كندة علوش بسبب خادمتها

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. اختفاء الفنانة المصرية رولا محمود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صراع مع المرض لمدة أسبوعين.. مسن عمره 87 عاما يتعافى من كورونا.. شاهد

هاني الناظر محذرا: 5 أخطاء نفعلها عند استخدام الكلور

للوقاية من كورونا.. الطريقة الأمثل لتعقيم البيت في الحجر المنزلي