صحة أسوان تنفذ أعمال فحص حراري للمواطنين بمحطة السكة الحديد.. صور

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداتها المكثفة فى كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الإطار قامت المديرية عن طريق فرق الإنتشار السريع بعمل الفحص الحرارى للمواطنين القادمين من محطة السكك الحديدية.

فيما قامت إدارة المتوطنة بالمديرية عن طريق فرقها المتخصصة في القيام بأعمال تطهير وتعقيم قسم الغسيل الكلوى بمستشفى حميات أسوان .

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.

كما تواصل إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية شن حملات على محلات عصائر القصب لمنع تلك المحلات من إستخدام الأكواب الزجاجية ذات الإستخدام المتكرر .





ويقوم مسئولو الأغذية بضبط وإعدام الزجاجات البلاستيكية الغير صحية وزجاجات المياه المعباه التى يعاد إستخدامها في تعبئة و بيع العصير .